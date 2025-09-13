El Correo de Burgos

El Recoletas Burgos Caja Rural cae ante Salvador en un nuevo test de preparación

El conjunto burgalés pierde 45-43 en su visita en pretemporada al bloque vallisoletano 

Carlos Saiz, Juan Peña, Pablo Martínez, Adrián García, Pablo Mata y Miguel Ángel Trascasa

Carlos Saiz, Juan Peña, Pablo Martínez, Adrián García, Pablo Mata y Miguel Ángel TrascasaECB

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural continúa con su puesta a punto de cara al comienzo de la liga el próximo 28 de septiembre. Los de José Basso se midieron al CR El Salador en un partido en el que los dos conjuntos reservaron a los internacionales y a los jugadores con molestias. El bloque burgalés fue mejor en la primera parte (7-21), con una apuesta por la experiencia. José Basso y Nico Herreros utilizaron 24 jugadores en total. Em la segunda parte realizaron ueve cambios con jugadores de menos de 23 años, 6 canteranos de Burgos, que pese al buen nivel de juego, no lograron mantener el resultado.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.ECB

El Recoletas Burgos Caja Rural sigue con su preparación.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.ECB

El Recoletas Burgos Caja Rural sigue con su preparación.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.

Imagen del partido entre Recoletas Burgos y el CR El Salvador.ECB

El Recoletas Burgos Caja Rural sigue con su preparación.

tracking