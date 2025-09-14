El Grupo Ureta Tizona Burgos gana sobre la bocina

Imagen del partido entre el Tizona y el Alega Cantabria.SANTI OTERO

Grupo Ureta Tizona consigue la primera victoria de la pretemporada ante su público en un partido que estuvo igualado en todo momento y que se decantó en los últimos instantes con un triple casi sobre la bocina de Rodrigo Seoane. Pese a la respuesta de Grupo Alega Cantabria, el tiro no entró en tiempo y la victoria se quedó en Burgos.

Comenzaba el choque con mucho acierto por parte de los nuestros que rápidamente colocaron el 5-0 en el marcador mediante una canasta de Ramón Vilà y un triple desde la esquina de Rodrigo Seoane. A esto le siguió una respuesta de los visitantes que se pusieron por delante por primera vez tras una canasta de Garmine Kande con el 5-6. A partir de ahí la ventaja cambió de bando hasta en seis ocasiones durante el primer cuarto, que terminaría con ventaja local tras un 2+1 que consiguió Gerard Jofresa, 20-19.

El segundo cuarto arrancó con una buena canasta de Ramón al contraataque, que sería el autor de los primeros cuatro puntos locales en este tramo del partido, poniendo el 24-21. Tras una canasta de Grupo Alega Cantabria que les colocaba a un solo punto, llegó la primera canasta desde el triple de Jan Zidek como jugador del Tizona para el 27-23. Con consistencia y acierto los locales pusieron la máxima del partido por el momento colocando Ayoze el 37-29 desde la línea de tiros libres. A esto le siguió un parcial de 0-9 visitante para recuperar el liderazgo pero Javonte, con un 2+1 devolvió el +3 al electrónico. Al final de la primera parte, tras unos minutos finales muy sólidos, el resultado era de 45-43.

Tras el descanso la intensidad local seguía presente sobre la pista y tras un parcial inicial de 10 a 3 Lolo Encinas pidió un tiempo muerto. La solidez en defensa estaba siendo la clave pero Torrelavega supo volver a meterse en el encuentro a base de triples. Antes del final del cuarto los cántabros tomaron la delantera de nuevo y se fueron comandando el marcador al inicio del último periodo con el 68-71.

El último cuarto comenzó con dos tiros libres de Jiahao Yu que se vieron respondidos con una buena canasta de Andy tras asistencia de Zidek para el 70-73. Esa misma conexión se vio de nuevo unos minutos más tarde cuando la jugada terminaría con un triple de Andy desde la esquina para mantener con vida al equipo y volver a colocar el –2. Grupo Alega Cantabria seguía ampliando la diferencia pero la buena actitud en ataque de los nuestros hacía que sus escapadas no durasen mucho tiempo. El tiempo terminaba y los de Torrelavega seguían liderando cuando entraron en el último minuto con 90-

94. Ahí fue cuando comenzó la remontada. Ayoze empató a 94 a falta de pocos segundos y oblligó a Lolo a pedir un tiempo muerto. Tras la reanudación una buena canasta de Garmine colocó el 94-96 y, tras un nuevo tiempo muerto pedido esta vez por Jordi, Rodrigo Seoane trajo la locura a la pista con un triple lejano tras zafarse del propio Garmine. Pese a ello el partido no había terminado y los visitantes contrarrestaron con una canasta de Yu pero no entró en tiempo y la victoria se quedó en casa.