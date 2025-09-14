Debut triunfal del UBU San Pablo Burgos 2031 ante el Benidorm

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Polideportivo Municipal El Plantío vivió un domingo brillante para los colores rojinegros: UBU San Pablo Burgos 2031 empezó la División de Honor Plata masculina con una victoria contundente ante Servigroup Hoteles Benidorm, recién descendido de Asobal, por 31‑19. El debut no solo dejó los dos puntos en casa, sino también una declaración de intenciones de equipo firme, con ambición y preparada para pelear en esta categoría que no da tregua.

Desde el pitido inicial se vio que Burgos salió con hambre. A los 38 segundos, Miguel Malo consiguió inaugurar el marcador y despertar a la afición, dejando claro que no repetirían los errores de pasividad que a veces lastran partidos. Apenas cuarenta segundos después, un penalti fue convertido por Pol Roy para Benidorm; fueron pequeños empujones al principio, pero suficiente para advertir que el rival venía preparado.

Joao Pedro emergió pronto como la gran amenaza ofensiva para los alicantinos. Sus tiros certeros, especialmente en la primera parte, empezaron a abrir brecha; tres goles en la primera mitad de titular que ayudaron a tejer la diferencia que Burgos quería desde el calentamiento. No fue un arranque fácil, pues los valencianos lograron empatar momentáneamente gracias a las acciones de Lucas Moscariello y Modi Abdoula, que aprovecharon espacios generados por las exclusiones.

De hecho, una de esas exclusiones fue la de Joao Pedro en el minuto 11:22, que dejó a los locales con un jugador menos unos minutos. Ese momento fue clave para que Benidorm buscara reengancharse, pero la defensa burgalesa, con esfuerzo colectivo, bloques sólidos y portería bien trabada, logró resistir la embestida. Al descanso, el marcador reflejaba un claro 15‑7; Burgos había impuesto su ritmo, defendido con agresividad, y no había dado opción al rival de encontrar fluidez en el juego ofensivo.

El segundo tiempo comenzó con el empuje de los locales: Nassim Ali anotó al 01:37 para demostrar que la ventaja no iba a ser un espejismo. Burgos movió bien la pelota, aprovechó las rotaciones, castigó los errores de Benidorm, y mantuvo la concentración incluso cuando las exclusiones volvían a aparecer en ambos bandos, entorpeciendo a veces el juego.

Benidorm no se dio por vencido: jugadas de calidad de Carlos Fernández o Juan Carlos Sempere intentaron reducir la distancia, pero la defensa local volvió a mostrarse superior. El equipo rojinegro se mostró más ajustado en tareas defensivas, evitó pérdidas absurdas, y en ataque fue letal con los espacios que ofrecían los rivales.

A medida que transcurrían los minutos finales, Burgos tuvo momentos en los que gestionó el partido con calma, sin perder intensidad, controlando el ritmo y negando ataques ofensivos del rival. El marcador final de 31‑19 no solo celebraba un triunfo holgado, sino también una imagen colectiva sólida: compromiso defensivo, eficacia en los lanzamientos, especialmente de los laterales, disciplina táctica, y buen ánimo.

Entre los jugadores destacados, sin duda Joao Pedro fue clave. Sus intervenciones en ataque marcaron la diferencia en la primera mitad y su capacidad de generar peligro desde el lateral izquierdo obligó a Benidorm a ajustar su defensa, dejando espacios que Burgos supo aprovechar. También hay que elogiar al portero y a la defensa en general, quienes en los minutos calientes del rival supieron tapar huecos, rechazar lanzamientos exigentes y ofrecer seguridad.

Para UBU San Pablo Burgos, este inicio marca un punto de inflexión: se come la ilusión, se reivindica como rival peligroso en Plata, un equipo con nuevas caras pero con el deseo de crecer y competir desde ya. La afición tuvo motivos para ilusionarse, el equipo respondió, y el ambiente en El Plantío fue el que este tipo de partidos merece; los cinco euros de entrada surtieron efecto, y los apoyos también.

La próxima jornada será otra prueba de carácter: el conjunto burgalés viaja a Coruña para enfrentarse al Hotels Oar Coruña. Mientras tanto, el debut queda en la memoria como partida ganada, pero queda mucho por delante. Si Burgos mantiene la solidez mostrada hoy, la intensidad y la unión, tiene argumentos más que suficientes para aspirar alto en esta competición.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BM SERVIGROUP BENIDORM, 31-19

UBU San Pablo Burgos 2031: Dani Santamaria, Joao Pedro (3), Nassim Ali (4), Javi Espinosa (5), Pablo Gomez (1), Tomas Moreira (1), Jaime Fernández (5), Marcos Garcia (3), Jaime González (3), Adrian Sánchez (1), Asier Pedroarena (2).

BM Servigroup Benidorm: David Mach, Pablo Vainstein (2), Marc Lopez (2), Pol Roy (1), Lucas Moscariello (1), Modi Abdoula (3), Carlos Fernández (1), Juan Carlos Sempere (4), Hugo Vila (3), Diego Perez (1), Feliciano Nunes (1).

PARCIALES: 2-0 (5’); 3-2 (10’); 6-6 (15’); 8-6 (20’); 11-7 (25’); 15-7 (descanso); 19-7 (35’); 22-10 (40’); 26-12 (45’); 29-15 (50’); 30-16 (55’); 31-19 (final).

ÁRBITROS: Oscar Gutiérrez Sobrino, Jorge Monjo Ortega. (colegio madrileño).

EXCLUSIONES: a los locales Joao Pedro (2), Tomar Moreira (1) y Gonzalo Andino (1); a los visitantes Pablo Vainstein (1), Lucas Moscariello (1), Leo Alonso (1) y Feliciano Nunes (1).

PABELLÓN: Polideportibo Municipal El Plantío