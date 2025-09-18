Última prueba para el Recoletas Burgos Caja Rural antes del arranque liguero

El Recoletas Burgos se mide a Iberians antes del debut ante la Santboiana.ECB

El Recoletas Burgos Caja Rural encara este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio oficial de la temporada. Será en San Amaro, a las 17:30 horas, frente a Castilla y León Iberians, un rival de entidad que pondrá a prueba las sensaciones acumuladas tras varias semanas de trabajo.

En su anterior encuentro, disputado en Valladolid ante Inexo El Salvador, el conjunto burgalés mostró un notable nivel competitivo. Los jugadores veteranos, los nuevos fichajes y los jóvenes M23 que entrenan con el primer equipo ofrecieron un rendimiento sólido y comprometido.

El choque de este sábado servirá para seguir afinando el juego colectivo y afianzar la integración de las últimas incorporaciones antes del debut liguero, previsto para el 28 de septiembre contra la U.E. Santboiana.

Castilla y León Iberians representa un proyecto estratégico de la Real Federación Española de Rugby que busca consolidar un modelo de formación para los jugadores de la selección nacional, Los Leones, con la mirada puesta en el Mundial de Australia 2027. Dirigido por Raúl Pérez ‘Aspirina’ y con Pedro de Matías como asistente, el equipo cuenta con una plantilla de 40 jugadores que combina experiencia internacional y talento emergente. Entre sus filas se encuentran cuatro jugadores del club burgalés: Vicente Boronat, Iñaqui Mateu y los recién llegados Imanol Urraza y Santi Ovejero.

El entrenador del Recoletas, José Basso, valoró en positivo el trabajo acumulado en los últimos días, ya que el equipo ha gozado de "una buena semana de entrenamiento en la que hemos podido recuperar lesionados" como Ruan Snyman, Valentín Bustos o Bernardo Vázquez.

De cara a este nuevo amistoso se prevé menos rotaciones que en los partidos previos en los que "hemos utilizado en torno a 30 jugadores". "Volveremos a tener mucha gente joven en la convocatoria", explicó Basso, que confirmó que Martín Sorreluz y Tomás Domínguez se caen de la convocatoria "por arrastrar molestias”.

Sobre el encuentro frente a Iberians, Basso fue rotundo al calificarlo como "un equipo muy difícil", pero recalcando que el conjunto gualdinegro llega a este encuentro con "muy buenas sensaciones, con ganas de superarnos en cada paso que damos". "El equipo está conjurado para dar la mejor versión posible", recalcó y pronosticó que avanza "en el camino adecuado”.

Además, el partido servirá para reforzar la campaña de socios 2025-26 bajo el lema “Elige rugby, elige Burgos”. Quienes asistan podrán renovar el carnet o darse de alta directamente en el campo. La entrada será gratuita para socios con un acompañante, mientras que el precio para no socios será de 10 euros.