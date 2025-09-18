El UBU San Pablo se mide a un OAR Coruña con caras conocidas y un “plus de ilusión” del que desconfía Berzoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con la moral alta tras la victoria ante Benidorm, el UBU San Pablo Burgos jugará este sábado en la pista del Attica 21 Hotels OAR Coruña, un recién ascendido que ya demostró su potencial en la primera jornada al imponerse en casa del Cisne (26-28). El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Pabellón San Francisco Javier.

Pese a la etiqueta de debutante en la categoría, Jorge Berzosa ha advertido que este tipo de partidos “siempre son muy complejos”, especialmente en el inicio de curso. “Jugamos con un recién ascendido que va a querer hacerlo bien delante de su afición. Están con un plus de ilusión y motivación”, señaló el entrenador, que insiste en la necesidad de mantener la intensidad. “Tenemos que estar muy serios y concentrados, hacer un buen balonmano para poder superar a Coruña”, recetó.

Berzosa ha recordado que el conjunto gallego cuenta con jugadores conocidos por la afición burgalesa, como el guardameta Mile Mijuskovic y el primera línea Álex Chan, ambos con pasado reciente en El Plantío. “Tienen dos viejos conocidos del Club Balonmano Burgos, como Mile Mijuskovic, un portero de contrastada categoría a nivel internacional y muchas temporadas en Asobal; y por otro lado, Álex Chan, también jugador internacional que ha estado los dos últimos años en Burgos”, explicó. “El equipo se ha reforzado muy bien para Plata, con Gabriel Navarro, y en casi todos los puestos tiene buenos jugadores”.

A pesar del buen inicio de temporada, el técnico burgalés se muestra cauto y avisa de que “la primera victoria ha sido muy importante para dar seguridad y confianza, pero no es un resultado especialmente realista. Se partió el partido demasiado pronto y tendremos que trabajar mucho”.

Berzosa prevé un encuentro muy igualado, marcado por el ritmo y la solidez defensiva. “Los partidos fuera de casa y en cualquier campo, siempre son complicados. Probablemente, estará bastante igualado durante todo el partido, pero esperamos sacar la victoria y poder continuar siendo líderes una jornada más”.

En la misma línea se expresó el jugador Jaime Fernández, que subraya el equilibrio del rival y el buen ambiente del vestuario, además de que, a su juicio, “el equipo llega muy motivado a este partido contra Coruña tras el primer partido en casa, aunque también llega con los pies en el suelo”.

“Vamos con muchas ganas de hacer bien las cosas, a sabiendas de que va a ser un partido muy complicado. Coruña tiene una plantilla muy equilibrada, con Álex Chan en la dirección, que es un antiguo conocido de Burgos”, añadió.