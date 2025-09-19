Tres ciclistas del Burgos BH, en el Mundial de Ciclismo de Ruanda con selecciones de tres continentes distintos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia, el Campeonato del Mundo de ciclismo se celebrará en África. Ruanda, país de geografía accidentada y creciente tradición ciclista, será el escenario de esta cita que arrancará este domingo 21 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 28. En este contexto, tres ciclistas del Burgos Burpellet BH se alinearán con sus respectivas selecciones nacionales para luchar por el maillot arcoíris.

Sergio Chumil, Merhawi Kudus y Alexandre Mayer representarán a Guatemala, Eritrea y Mauricio, respectivamente, en la prueba en ruta que se disputará el último día de competición. Además, Mayer asumirá un papel más activo desde el inicio, al participar también en la contrarreloj individual y la contrarreloj por equipos mixta.

La contrarreloj individual, con un recorrido de 40,6 kilómetros entre el estadio BK Arena y el Centro de Convenciones de Kigali, abrirá el programa competitivo. No será un trazado plano ni predecible: incluirá cuatro subidas de montaña, entre ellas dos versiones de la Côte de Nyanza, lo que perfila una carrera exigente para corredores con capacidad escaladora.

Mayer, que afronta su segundo Mundial, será el único del conjunto español que competirá en esta disciplina. El miércoles 24, volverá a tomar la salida en la crono por equipos mixta, donde los hombres cubrirán una vuelta al circuito de 21,2 kilómetros antes de ceder el relevo a las mujeres. El recorrido repetirá los pasos iniciales de la contrarreloj individual, pero reducirá el desnivel acumulado.

La prueba más esperada llegará el domingo 28 con los 267 kilómetros de la prueba en ruta, repartidos entre un circuito central urbano y dos sectores exteriores de gran dureza. El trazado acumulará 5475 metros de desnivel positivo, con subidas recurrentes como la Côte de Kigali Golf y la Côte de Kimihurura, que marcarán el ritmo de las quince vueltas al circuito intermedio.

Uno de los momentos decisivos se prevé tras el noveno paso por meta, cuando el pelotón saldrá del circuito central para afrontar un bucle largo con dos de los ascensos más emblemáticos del país: el Monte Kigali, con sus seis kilómetros al 7%, y el Muro de Kigali, un breve pero intenso tramo adoquinado al 11%, escenario habitual de emociones en el Tour de Ruanda.