San Pablo Burgos domina al Coviran Granada en su quinto amistoso de pretemporada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos continúa puliendo su puesta a punto con paso firme y en su quinta prueba de pretemporada, el conjunto de Bruno Savignani se impuso con autoridad al Coviran Granada en un amistoso disputado a puerta cerrada en el Pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. El marcador final (80-95) indica que en este duelo con aroma ACB, fueron los del conjunto burgalés los que dominaron de principio a fin tras un primer cuarto equilibrado.

Con las ausencias de Raúl Neto y Pablo Almazán, el equipo del Coliseum contó con el aliciente adicional del estreno de Silvio De Sousa, que disputó sus primeros minutos en esta fase de preparación previa al inicio de la Liga. A mayores, también tuvieron participación los jóvenes Joaquín Taboada y Ramiro Rodríguez, procedentes del filial U22.

El encuentro arrancó con máxima igualdad. Coviran Granada tomó la iniciativa en los compases iniciales (14-10), pero los burgaleses, que jugaban como visitantes, redujeron diferencias hasta cerrar el primer parcial con mínima desventaja (18-17). En el segundo cuarto, el conjunto de Savignani elevó la intensidad defensiva y encontró fluidez ofensiva desde el perímetro, lo que le permitió remontar y marcharse al descanso con una ventaja de siete puntos (38-45).

Tras la reanudación, el cuadro andaluz intentó acortar la brecha (49-52), aunque el San Pablo Burgos supo sostener su renta y llegar al último cuarto con el control del marcador (60-67). En el arranque del periodo definitivo, Coviran Granada reaccionó con un parcial de 6-0 que estrechó el tanteador (66-69), pero los burgaleses no tardaron en recuperar el mando con un juego más solvente en ambos lados de la pista.

El San Pablo Burgos supera al Coviran Granada en un sólido test de pretemporada.San Pablo Burgos

La diferencia volvió a abrirse hasta los diez puntos (68-78) y, con el paso de los minutos, el dominio visitante se hizo cada vez más claro. A falta de dos minutos para el final, la ventaja alcanzaba los 19 puntos (71-90), dejando sin opciones a un Granada que terminó cediendo ante la mayor consistencia del rival.

El San Pablo Burgos cerró así una nueva victoria en su preparación, con reparto de minutos, un rendimiento colectivo creciente y señales positivas a medida que se aproxima la competición oficial. Su próximo compromiso será el domingo 21 de septiembre, frente al Casademont Zaragoza, en el Coliseum.