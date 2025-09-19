Fran Justo: “El Mirandés tiene copyright, es único en la categoría”

Los jugadores del Mirandés apuran la preparación antes de viajar a Andorra en la sexta jornada de liga.CD MIRANDÉS

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El CD Mirandés encara la sexta jornada de Liga en Andorra tras una semana en la que el vestuario ha empleado parte de su tiempo en digerir y dejar atrás la dolorosa derrota ante el Deportivo de la Coruña. Así lo admitió el atacante Iker, quien admitió ante los gallegos pero se mostró confiado en que ante el Andorra podrían «meterles mano».

Fran Justo, coincide en que estos días han servido de análisis y aprendizaje y calcaba las palabras de Varela asegurando que el objetivo de la semana era meter la derrota ante del Depor en "en la mochila para ser mejor equipo”.

El entrenador orensano insistía en la previa del partido ante el Andorra en mantener la calma pese al inicio irregular de Liga de los rojillos, que combinan victorias convincentes con tropiezos. El gallego pone como ejemplo que, de la misma forma que el equipo ganó en Albacete por 1-4 y suma pleno a domicilio, también ha sufrido un 1-5 en contra. La clave, asegura, pasa por conservar la estabilidad y entender en qué punto del proceso se encuentra un grupo muy joven que todavía se está conociendo.

A su juicio, el Mirandés que busca construir aún está lejos, aunque valora que en apenas 17 días de convivencia el bloque ya haya ofrecido rendimientos competitivos. Sobre el rival de esta jornada, rechaza las comparaciones y defiende que “el Mirandés tiene copyright, tiene diferenciación y es único”, aunque reconoce el descaro y el talento de un Andorra al que han estudiado con detalle para detectar espacios en los que incomodarle.

En cuanto al estilo del adversario, resalta que se trata de un equipo que maneja bien las superioridades en varias zonas del campo, sorprende con la llegada de sus laterales y cuenta con un delantero capaz de enlazar varias funciones. Aun así, confía en que su equipo vuelva a mostrar fuera de casa la solvencia exhibida en anteriores salidas.

Sobre la posibilidad de cambios en el once, asegura que no toma decisiones en función de resultados, sino mirando al futuro. Recuerda que ha introducido modificaciones tanto después de victorias como de derrotas y que el objetivo es sacar siempre el mejor equipo para cada partido.

En el apartado médico, confirma que Pablo Pérez no viajará. Aunque ha empezado a entrenar con el grupo, todavía no ha completado sesiones completas y el cuerpo técnico prefiere asegurar su recuperación sin riesgos.