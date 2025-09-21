Daniel Cavia se proclama campeón del Tour de Huangshan

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH se alzó con la victoria final en el Tour de Huangshan y redondeó un fin de semana perfecto en China. Daniel Cavia se hizo con el maillot amarillo de la clasificación general tras terminar segundo en la etapa final, justo por delante de su compañero Rodrigo Álvarez, en un sprint de foto finish. El vallisoletano, que el día anterior lograba su primera victoria como profesional, también se impuso en las clasificaciones de los puntos y de la montaña. El equipo morado ganó igualmente la clasificación por equipos, al contar con cuatro hombres en el top-10 de la general: Daniel Cavia (1º), Rodrigo Álvarez (5º), Ángel Fuentes (7º) y Clément Alleno (9º).

La tercera y última etapa de este Tour de Huangshan (2.1 UCI) se decidió en el último puerto de la jornada, donde el grupo de favorito se rompió y el líder de la carrera quedó descolgado. Hasta ese punto caliente del recorrido, la carrera rodó muy rápida, con continuos ataques que no lograron conformar una fuga numerosa. Lo intentaron Rodrigo Álvarez y Jambaljamts Sainbayar, pero no hubo manera de adelantarse al grupo principal. Sí pudo asegurar Daniel Cavia su victoria en la clasificación de la montaña, al coronar en primera posición las dos subidas puntuables de la etapa.

En la última de ellas, de ocho kilómetros de ascenso, se rompió el pelotón gracias al fuerte ritmo impuesto por el Burgos Burpellet BH. En un primer grupo de 15 unidades aguantaron Cavia, Alleno, Álvarez y Fuentes, con una pequeña ventaja sobre otro pequeño pelotón en el que marchaba el líder de la carrera. En el terreno llano final se vivió un bonito pulso entre ambos, que se decantó en favor del grupo delantero, lo que permitió a Cavia hacerse con el maillot amarillo y ganar la clasificación general. Al de Laguna de Duero solo le faltó ganar la última etapa, pero en un sprint igualadísimo, la foto finish otorgó la victoria a su rival por escasos milímetros.

El Burgos Berpellet, ganador por equipos.Tour of Huangshan

El burgalés Rodrigo Álvarez completó el podio de la jornada, al lograr una destacada tercera posición. Este resultado permitió a Cavia enfundarse también el maillot verde de la clasificación de los puntos. Los morados se hicieron con el premio por equipos y lograron emplazar a cuatro de sus ciclistas en el top-10 de la general. Una actuación que permite al Burgos Burpellet BH sumar un total de 257 puntos UCI, un importante botín de cara a la pelea por finalizar en el top-30 del ranking UCI. El equipo burgalés es actualmente el 28º del mundo, lo que le daría acceso a las invitaciones a grandes vueltas en la temporada 2026.

Daniel Cavia destacó que "salimos con la idea de defender el segundo puesto, porque sabíamos que jugar a las bonificaciones podía suponer perder alguna posición, pero al final pudimos controlar bien la carrera. Dejamos al equipo Li Ning Star que trabajase hasta la subida y, cuando vi que me encontraba bien, pedí ayuda al equipo para poner un ritmo muy fuerte. En el último kilómetro arranqué con todo lo que tenía. Sabía que tenía una oportunidad en el puerto y en la bajada y la aprovechamos".

El corredor del Buros Berpellet añadía que "lo dimos todo para arriba y para abajo y al acabar el descenso vi que no estaba el maillot amarillo con nosotros. En el grupo de delante éramos cuatro compañeros, así que teníamos muy claro que había que hacer una contrarreloj por equipos de 15 kilómetros hasta la meta. Tuvimos la ayuda de otros equipos que también estaban interesados en la general y pudimos llegar con 12 segundos de ventaja. Me encontré súper bien y pude disputar la etapa. No la conseguimos por muy poco, pero Rodri también se metió en el podio, así que genial".

Al final "nos llevamos la general a casa, más los otros tres compañeros que están también en el top-10 y los maillots de la regularidad y la montaña, así que mejor imposible. Creo que es un premio al trabajo, a la constancia y a todo el esfuerzo que habíamos puesto antes de La Vuelta para llegar allí y al final los resultados salen. Esto es súper bonito y quiero darle las gracias al equipo por todo el trabajazo que siempre hacen estas carreras. Ahora unos días de descanso y a pensar ya en el Tour de Taihu Lake”.