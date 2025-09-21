El San Pablo Burgos logra un trabajado triunfo ante el Casademont

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos selló con una nueva victoria de pretemporada el amistoso frente a Casademont Zaragoza de la matinal del domingo en el Coliseum. El equipo aragonés realizó una buena primera mitad, a la que el conjunto castellano logró sobreponerse con una mejora del trabajo colectivo desde la defensa y un aumento del acierto exterior.

Los de Bruno Savignani terminaron con siete jugadores en dobles dígitos de valoración, en una prueba positiva de cara a la próxima temporada de Liga Endesa acb, en la que Silvio De Sousa estrenó presencia en el Coliseum y Raul Neto debutó con la elástica burgalesa.

Casademont Zaragoza ponía las primeras rentas del encuentro a su favor (2-7), antes de que el San Pablo Burgos, en el esfuerzo colectivo diera la vuelta al signo del duelo (10-9). Silvio De Sousa estrenaba presencia en el Coliseum, en un tramo igualado de partido (17-16). Los zaragozanos firmaban un 0-5 de parcial que volvía a darles ventaja (17-21), en unos minutos en que debutaba con el equipo Raúl Neto. En el intercambio de canastas, eran los zaragozanos quienes se llevaban el parcial del primer cuarto (25-27).

Un 0-6 aragonés estiraba la ventaja visitante hasta los ocho puntos (25-33), que trataba de contrarrestar los puntos de Dani Díez (30-35). La aportación de Erik Stevenson, que firmaba en solitario un 0-10 de parcial, establecía la renta zaragozana en 15 puntos mediado el cuarto (30-45).

Casademont Zaragoza seguía teniendo el control del partido, en el que ampliaban su máxima hasta los 17 puntos (34-51). Los puntos de Juan Rubio y de Jermaine Samuels Jr le servían al San Pablo Burgos para ajustar la distancia al descanso (43-52).

La mejora en el acierto exterior sustentaba el progreso de los de Savignani en el retorno a la cancha. Un 8-2 de salida ajustaba el duelo y obligaba al tiempo muerto visitante (51-54). Los zaragozanos volvían a estirar la diferencia (62-69), pero los burgaleses trabajaban bien a nivel colectivo desde la defensa, en un amistoso que alcanzaba con la mínima distancia el cierre del tercer cuarto (70-71).

El equipo castellano continuaba creciendo en el periodo definitivo, en el que ampliaba su ventaja hasta los ocho puntos (79-71). Los de Savignani encontraban un buen juego en cancha que hacía disfrutar a la grada del Coliseum y que establecía 12 puntos de renta mediado el tiempo (87-75). Trae Bell-Haynes mantenía a Casademont Zaragoza en el intercambio de golpes (92-85), pero el San Pablo Burgos mostraba solidez y terminaba por quedarse con la victoria en el Coliseum (99-90).

El equipo burgalés disputará el último partido de pretemporada ante el Río Breogán, el domingo 28 de septiembre, a las 12:30 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.