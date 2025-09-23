"El objetivo es estar en la zona alta de la clasificación"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos presentó a los jugadores Gabriel Gil, Andy Huelves y Jan Zidek, en un acto celebrado en las instalaciones de Construcciones Javier Herrán. Gabriel Gil, recién llegado de Cartagena, donde coincidió con el entrenador, Jordi Juste, la pasada campaña, señalaba que el objetivo es "estar en puestos de playoff, luchar por por estar en zona alta de de la tabla".

El que Juste estuviera en este proyecto fue "una pieza de peso a la hora de tomar la decisión" de venir a Burgos, ya que "venía de un de un ambiente parecido, de un estilo de juego parecido, entonces pues a a nivel de conocimiento de juego, pues a mí personalmente pues me me facilitaba venir a un equipo que que ya tuviera esa esa parte táctica".

En el caso de Huelves es su primera experiencia profesional y se decidió por el Tizona porque "es un estilo de juego que se acerca mucho a mi estilo, que es defender a todo el campo y correr". Además, en Burgos "tengo la oportunidad de jugar en primera FEB, que yo el año pasado estaba en tercera y es un gran salto".

Para Jan Zidek es su primera experiencia en España. Sobre qué puede aportar al equipo indicó que " valor ofensivo en cuanto a tiro, mis habilidades y mi versatilidad, pudiendo jugar en la posición cuatro y cinco". Y en defensa, "energía".