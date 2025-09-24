El Tizona revoluciona su imagen antes del estreno en liga: nueva camiseta con siglas y diseño moderno

Tizona apuesta por el naranja y las siglas ‘TZN’ en su nueva equipación para la nueva temporada en Primera FEB.SANTI OTERO

En vísperas de que arranque la competición y con el primer partido de liga agendado para este viernes (20:45h), Grupo Ureta Tizona presentó este miércoles las nuevas equipaciones que vestirá la plantilla a lo largo de este curso 2025/2026, que rompen la estética que venían luciendo los jugadores en temporadas precedentes.

El club azulón ha optado por un formato más llamativo y moderno que otorga más protagonismo al naranja y que hace un giro con el nombre del club en el centro de la camiseta y en vez de Tizona, este curso los jugadores lucirán las iniciales ‘TZN’ en el pecho. Cabe recordar que en la elástica del año pasado no figuraba en nombre del equipo en el pecho.

El conjunto de El Plantío sigue fiel a la marca Kappa, que equipa a sus jugadores desde su regreso a LEB ORO en la campaña 2021/22, en la que lució una espada Tizona en el frontal, hasta el curso pasado, ya con la denominación Primera FEB. Progresivamente el naranja ha ido ganando presencia.

La primera y segunda equipación conservan los colores tradicionales del Tizona, aunque incorporan una estética renovada que fusiona la modernidad con la identidad histórica del club. Además, se mantendrá la tercera equipación introducida el año anterior, una combinación de azul y rosa que ha calado entre la afición.

Tizona y Fundación Caja Rural de Burgos

El presidente del club, Miguel Ángel Benavente,no dejó pasar la ocasión para agradecer el apoyo recibido por parte de la Fundación Caja Rural de Burgos, que vinculó a «los logros que se van consiguiendo» por los que se declaró «muy satisfechos», como también «por el apoyo que nos brinda la Fundación. Son ya tres años y para nosotros es una gran estima y ayuda”, afirmó.

Benavente, Fisac y Portilla, durante la presentación de las nuevas equipaciones.SANTI OTERO

Desde la Fundación Caja Rural, su presidente Tomás Fisac expresó el compromiso de la entidad con el deporte y con el proyecto del Tizona. «La Fundación apoya claramente el deporte», resaltó, en el convencimiento de que «el deporte tiene unos valores que coinciden con los de nuestra identidad y por eso apoyamos el baloncesto». Fisac fue más allá y argumentó que «apoyar al Tizona es apoyar a Burgos en su conjunto» y manifestó su agradecimiento de «poder seguir con vosotros».

En el plano deportivo, Roberto Portilla, directivo del club, destacó la importancia de la cantera como uno de los ejes centrales del proyecto azul. «Para nosotros la apuesta a la cantera es fortísima y queremos mantener ese compromiso», señaló y explicó que desde el club «siempre hemos querido que el trabajo de cantera mantenga una línea similar a la del primer equipo. Es muy importante que puedan tener los valores deportivos y técnicos desde muy pequeños».