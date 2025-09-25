Fran Justo: “El Mirandés tiene que hacer el mejor partido de la temporada ante el Zaragoza”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Fran Justo afronta con ambición el encuentro que medirá este viernes al CD Mirandés con el Real Zaragoza en Anduva (20:30 h), ya que entiende que el partido es una oportunidad para revertir la percepción de debilidad en casa. «La mejor manera de cambiar esa creencia es yendo mañana, haciendo un buen partido y, ojalá, consiguiendo ganar delante de nuestra gente, que es de lo que tenemos muchísimas ganas», señaló, recordando que apenas han disputado dos choques como locales y que será la tercera ocasión para brindar un triunfo a su afición.

El técnico rojillodmitió que el equipo debe dar un paso más en Miranda, tanto en el control del balón como en la organización defensiva. «Tenemos que intentar estar mejor con balón, estar más organizados cuando no lo tengamos. También es importante no cometer errores, porque los dos partidos de casa creo que se han abierto por errores no forzados nuestros», apuntó. A la larga confía en que el trabajo acabe dando frutos y en que Anduva se convierta en un escenario donde los rojillos puedan firmar victorias de peso.

Sobre el Real Zaragoza, rechazó cualquier análisis basado en la clasificación. «Esto es Segunda División. Para valorar cómo están los equipos hay que llegar al primer tercio de competición. El Real Zaragoza tiene una gran plantilla, con futbolistas que hace muy poquito competían en Primera División, y mañana tiene argumentos para hacernos un partido muy complicado».

A su juicio, el Mirandés deberá realizar «el mejor partido de lo que va de temporada» para tener opciones de victoria. Preguntado por la igualdad de la categoría, insistió en que «la Segunda está muy igualada, a prueba de ello los resultados que vemos cada jornada». Y recordó que los entrenadores conviven con esa exigencia.

«Esto es rendimiento, es élite, todo el mundo quiere resultados y vivir lo más tranquilo posible desde el primer momento. Los entrenadores sabemos cómo va esto, estamos siempre en el punto de mira, nos va en el cargo y lo que tenemos que hacer es trabajar».

En cuanto a su plantilla, confirmó la recuperación de Pablo Pérez, que reaparecerá en Anduva. «Mañana ya va a estar en condiciones de poder debutar y seguro que debuta, no sabemos cuánto tiempo, pero seguro que va a hacerlo». También se refirió a Etienne Eto’o, en proceso de adaptación. «Es un chico que tiene muchísimas condiciones. Ha iniciado un proceso de transformarse en futbolista de liga profesional. Tiene gol y confianza en sí mismo, pero necesita tiempo», valoró.

Sobre Hugo Noboa, que se lesionado en Andorra, transmitió cierto optimismo, ya que «por suerte no hay ninguna lesión grave». «Vamos a ver cómo responde en el entrenamiento»,porque, si la prudencia dice que no juege, «seguro que estará en Valladolid el domingo que viene», pronosticó.