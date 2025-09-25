Tizona llega con «hambre» al debut

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Se acabaron los ensayos, las probaturas y los entrenamientos de pretemporada. La liga de Primera FEB llama ya a la puerta del polideportivo El Plantío para que el Grupo Ureta Tizona inaugure la temporada en su cancha esta tarde (20:45 h) frente al Club Melilla Baloncesto, un debut que enfrenta a dos clásicos de la categoría y que para el equipo azulón llega cargado de «ilusión» y con la ambición de dejar sentado desde el primer día que su pabellón es un escenario difícil para cualquier rival. Como siempre ha sido.

Suena la campana y el nuevo maestro, Jordi Juste, saltará a la cancha con su libro y sus enseñanzas, con una nueva filosofía de juego que, sin embargo, encaja a la perfección con el estilo de juego del equipo burgalés. La mayoría de la plantilla ya sabe a qué juega Tizona y a qué juega Juste, pero hay alumnos nuevos en el aula que se deben ganar el aprobado del técnico catalán.

Para el debut, el entrenador podrá contar con los doce jugadores del primer equipo que llegan al estreno liguero cargados con la energía acumulada durante la preparación. Juste ve «positivo» el hecho de que «una pretemporada corta en partidos» haya alimentado «el hambre que el equipo tiene por jugar», porque sus pupilos «van a salir al 100%», pronosticó.

El técnico subraya que la motivación es necesaria, aunque debe sostenerse en hechos, porque aunque «siempre que empieza un proyecto es bueno ilusionarse», a la larga «hay que dar muestras» de que hay base para ese estado de ánimo y por eso su mensaje de cara a l inicio de temporada apunta a la necesidad de reforzar el estilo que quiere implantar, basado en la circulación de balón y en la generosidad en la pista.

Durante los partidos de preparación, recordó el entrenador del conjunto azulón, «nos faltó ese compartir el balón, no ser egoístas en algunas situaciones del juego». Por eso en el encuentro ante Melilla será una de las cuestiones básicas a corregir, principalmente, admitió, porque «tiene que ser nuestro estilo y cómo queremos jugar durante el año».

La confianza en su plantilla es plena y todos los jugadores estarán disponibles. «Sí que es cierto que hay un par de jugadores que no están al 100%», admitió, «pero formarán parte de la partida y contaremos con ellos, quizá con regulación de minutos, pero sí que contamos con los 12».

Cuidado con Melilla

El preparador burgalés no oculta la exigencia que supondrá medirse a Melilla en la jornada inaugural. El conjunto norteafricano regresa a la Primera FEB tras un curso en la categoría de bronce, pero lo hace con un bloque que ha crecido en madurez y con refuerzos de nivel. «Se han incorporado jugadores muy especializados como Iván Cruz, Cristian Díaz o Paredes. Es un equipo que tiene muchas armas y que además no es un novato en esta categoría. Ves a estos jugadores que han crecido mucho, han evolucionado y por eso se explica el ascenso del año pasado».

Juste destaca la inteligencia de esos hombres para leer los partidos y cambiar dinámicas cuando más falta hace. «Son jugadores que saben encontrar los timings adecuados. En momentos de complicación son los que ponen la calma, los que te buscan la situación para que el equipo entre en partido otra vez, los que te pegan un grito para estar atentos en defensa». Por eso, el técnico pide a sus pupilos máxima concentración y atención a los detalles. «Hay que trabajar en aspectos básicos de lo que es el juego de baloncesto: cortes, uno por uno, controlar el rebote, pero sobre todo ese juego sin balón porque genera mucho desde ahí y a veces nos centramos siempre en el balón». Ante Melilla anticipa que «va a ser al revés».