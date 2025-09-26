Jorge Berzosa: «El Sevilla es un rival muy peligroso por la gran calidad de sus jugadores»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 recibe al Cajasol Sevilla BM Proin en el Polideportivo El Plantío este domingo, a las 12:00 horas con el objetivo de recuperar sensaciones tras la derrota en A Coruña y sumar su segundo triunfo de la temporada.

Los burgaleses llegan a la tercera jornada de la División de Honor Plata después de caer ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña, un tropiezo que ha dejado al equipo con ganas de redimirse ante su afición. El rival andaluz, en cambio, aterriza en Burgos con la moral alta tras imponerse al Club Cisne Colegio Los Sauces en la segunda jornada. Ambos conjuntos suman una victoria y una derrota por lo que ganar el encuentro cobra importancia para ir dejando atrás a rivales.

El técnico burgalés, Jorge Berzosa, destacó en la previa del partido que «el Sevilla es un rival muy peligroso, sobre todo por la gran calidad de los jugadores que tiene en su plantilla" y advirtió que el Cajasol "se ha reforzado enormemente, con jugadores de mucha calidad». Entre esos refuerzos sobresale Alexander Tioumentsev, cerebro del ataque y con amplia experiencia en la Liga ASOBAL, acompañado por nombres de peso como Ángel Montoro, Balsa Stevovic o Miguel Llorens.

La preparación de la semana, explicó Berzosa, se ha centrado en corregir lo ocurrido en Galicia «para no volver a cometer los mismos errores».

El entrenador subrayó también la importancia de hacerse fuertes en El Plantío, al señalar que «el objetivo de esta semana es evitar que un muy buen equipo nos sorprenda en nuestra casa. Tenemos que devolver a la afición a la senda de la victoria».

Desde la cancha, Fabrizio Casanova, lateral izquierdo del conjunto cidiano, incidió en que «el partido del fin de semana contra el Balonmano Provincia de Sevilla va a ser un partido muy físico. Ellos se han reforzado muy bien este año y más con la gente que se quedó, tienen una plantilla con mucha variabilidad».

Casanova apuntó que «los primeros minutos van a ser de que los dos equipos van a intentar correr mucho, entonces tenemos que estar muy finos en nuestro repliegue, en ataque minimizar las pérdidas para que ellos no aprovechen esta situación, que lo hacen muy bien y te suelen castigar bastante». A modo de claves, resumió que «tenemos que controlar muy bien el repliegue, poner el listón muy alto en defensa para detener lanzamientos exteriores y enfrentamientos de uno para uno, y en ataque ser disciplinados y minimizar pérdidas. Yo creo que con eso nos va a dar para poder lograr la victoria en El Plantío».

La principal incógnita para el UBU San Pablo sigue siendo la participación del central Miguel Malo, lesionado en el pie derecho en el encuentro anterior y que no ha podido ejercitarse con el grupo. Su baja se uniría a las dudas físicas de otros jugadores tocados durante la semana.

El duelo se presenta, por tanto, como un examen de carácter para un Burgos que quiere dar un paso al frente y mantener intactas sus aspiraciones en la parte alta de la tabla.