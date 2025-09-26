El Recoletas Burgos Caja Rural inicia la liga con las bajas de Castiglioni, Sorreluz y Alvizo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El rugby vuelve a San Amaro con el estreno del Recoletas Burgos Caja Rural este domingo a las 12:00 horas en el campo Bienvenido Nieto en un encuentro que medirá sus aspiraciones frente a un adversario que parte entre los favoritos para luchar por los puestos de play-off.

El conjunto gualdinegro debuta ante la UE Santboiana «con muchas ganas de seguir creciendo como grupo», en palabras del técnico, José Basso, quien subrayó que el equipo afronta este arranque recordando que «han pasado cuatro meses desde el último partido de liga, y los jugadores están deseando jugar y competir».

El entrenador destacó también el trabajo de preparación realizado, en especial para este primer partido que han «preparado de la mejor manera posible, con una buena pretemporada en la que se han hecho buenos entrenamientos, los cuales se han visto reflejados en los encuentros que disputamos ante Vrac, El Salvador e Iberians», recordó Basso.

Aun así, el técnico argentino reconoció que «es el primer partido, y sabemos que aún nos queda mucha mejoría para alcanzar el mejor nivel». El duelo se prevé que sea complejo ya que el rival catalán practica un rugby sólido y se da por hecho que saldrá desde el inicio con un alto nivel de intensidad.

Los antecedentes recientes juegan a favor de los burgaleses, que en los dos últimos enfrentamientos superaron a la U.E. Santboiana. En noviembre de 2024 lo hicieron por un contundente 51-22, tras remontar en la segunda mitad, y en la última temporada lograron imponerse por un ajustado 23-25.

El partido tendrá especial peso de las fases estáticas y la estrategia del conjunto gualdinegro pasa por recuperar balones en los puntos de encuentro, frenar el maul rival y mantener la mayor parte del tiempo el juego en campo contrario. Para ello, la plantilla burgalesa buscará minimizar las imprecisiones propias de los estrenos de temporada.

El staff tendrá a su disposición a casi toda la plantilla, con las ausencias de Feta Castiglioni y Martín Sorreluz por molestias, y la del medio melé argentino Nicolás Alvizo, que se incorporará al equipo en los próximos días. El exigente choque frente a Iberians en la preparación obligará además a introducir cambios en el XV inicial, lo que abrirá la puerta a nuevas incorporaciones con frescura para este debut.