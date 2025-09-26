Así fue, en imágenes, la victoria del Tizona en el debut de liga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo comenzar mejor la temporada y consiguió una gran victoria ante el decano de la competición, que regresaba a Primera FEB y que aguantó casi hasta el final del tercer cuarto. Cierto es que Melilla Ciudad del Deporte fue casi siempre por detrás en el marcador, pero pisándole los pies al equipo de Jordi Justé, que no sufría, pero no acababa de sacudirse la presión del rival.

Sin embargo, a la hora de la verdad, Ayoze Alonso, Gerard Jofresa y Vila hicieron añicos la defensa melillense y rompieron el partido de manera definitiva.

Intentó Grupo Ureta Tizona Burgos imprimir un alto ritmo desde el inicio ante Melilla Ciudad del Deporte. Gerard Jofresa, muy enchufado, lideraba la anotación de los suyos y conseguía poner el 7-2 en el luminoso, pero un error en defensa de los cidianos daba aire a los norteafricanos, que colocaban el 7-6 (minuto 3). Habían apretado en defensa los visitantes, que generaban ahora muchos problemas a Tizona en la salida de balón y conseguían así dar la vuelta al luminoso y colocar el 9-12 cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto.

Aparecía de nuevo Gerard Jofresa para levantar al público de El Plantío con un triple que colocaba el 16-16 en el electrónico. Una acción que tuvo continuidad en una buena defensa y contragolpe de Brown, que volvía a adelantar a los locales a 4 minutos para el final del cuarto.

Despertaba Grupo Ureta Tizona Burgos, que con la entrada en pista de Ayoze Alonso encontraba también más huecos en la zaga visitante y conseguía elevar su renta hasta una máxima de 8 puntos (25-17). Una renta que consiguieron mantener casi intacta los locales hasta el minuto 10 (27-20).

Metía una marcha más Melilla en el inicio del segundo cuarto, con una defensa asfixiante que evitó los ataques locales y Poirier haciendo mucho daño en el interior y recortando distancias (27-24). Pero conseguía reaccionar el equipo cidiano, con un parcial de 7-2 que le devolvía los 8 puntos de renta (34-26, minuto 13).

Movía el banquillo el técnico de Melilla Ciudad del Deporte y los suyos encontraban la conexión entre Debaut y Córdoba para machacar el aro local y empezar a reducir diferencias (36-34, a 4´41 para el descanso). Pero también Justé tenía recursos y Jofresa volvía a la carga para, con un tiro libre y un nuevo triple, volver a abrir la brecha (40-34). Tiraba de oficio Grupo Ureta Tizona Burgos, que con cuatro tiros libres consecutivos volvía a irse de siete y obligaba al entrenador visitante a pedir tiempo muerto (44-37, minuto 18), aunque apenas conseguían los suyos recortar diferencias antes del descanso (47-41).

Tras el descanso la tónica del partido no cambiaba. Grupo Ureta Tizona Burgos no bajaba el ritmo ante un Melilla Ciudad del deporte que lo intentaba desde la defensa, igualando el partido en la cancha, pero sin conseguir neutralizar la renta de su rival, aunque hacía la goma una y otra vez. pero que no conseguía neutralizar la renta (55-51, minuto 25).

Aguantaba Grupo Ureta Tizona Burgos y el rival se desesperaba por momentos ante la incapacidad de darle la vuelta al marcador. Lo paraba de nuevo el técnico local a falta de dos minutos para el final del tercer cuarto (66-61). No le servía de mucho. Jofresa y Ayoze Alonso seguían siendo una pesadilla para los melillenses, que volvían a verse con 8 puntos de desventaja a un minuto y medio (71-63).

Apretaba el equipo visitante, que quería reducir distancias a toda costa antes de entrar en el último cuarto, pero Grupo Ureta Tizona Burgos tiraba de oficio, aguantaba bien la presión del rival y aprovechaba los tiros libres para minar las esperanzas del rival y poner una máxima de 10 puntos para afrontar los últimos diez minutos de partido (75-65).

Lo intentaron los norte africanos en el inicio del tercer cuarto con una zona que frenó el juego interior de Grupo Ureta Tizona Burgos, pero que sirvió de poco a los visitantes. Y es que los cidianos conseguían hacer inútil la defensa del rival a base de triples para irse ya de 13 puntos en apenas un minuto y medio (81-68).

No se desesperaba Melilla, que corregía en las ayudas y conseguía mantenerse en el partido, al menos hasta le minuto 35, cuando un par de malas decisiones permitían a los burgaleses ampliar su renta hasta los 15 puntos (91-76), obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto.

No le servía de mucho. Los suyos seguían sin encontrar la manera de frenar el ataque de Ayoze y Jofresa, a los que se sumaba Vila para poner el 100-80 a falta aún de tres minutos para el final.

Ya no hubo partido y aunque Melilla intentó por todos los medios maquillar el resultado, Tizona no bajó la guardia y brindó a su público el primer gran triunfo de la temporada.

PRIMERA FEB - JORNADA 1

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE, 106-91 Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (5), Vila (14), Huelves (6), Seoane (12), Jofresa (20). También jugaron: Jackson (6), Terins (2), Gil (6), Zidek (10), Brown (4), Alberto Alonso Cuevas (13), Ayoze Alonso Ruiz (6).



Melilla Ciudad del Deporte: Córdoba (11), Cruz (16), Krutous (6), Debaut (12), García (14). También jugaron: Godspower, Poirier (9), Díaz (16), Stilma (7).



PARCIALES

Primer Cuarto: 27-20

Segundo Cuarto: 20-21 (47-41)

Tercer Cuarto: 28-24 (75-65)

Cuarto Cuarto: 31-26



ÁRBITROS: Enrique López Herrada (Colegio andaluz), Jesús Marcos Martínez Prada (Colegio asturiano) y Jorge Caamaño Muñoz (Colegio vasco).

SIN ELIMINADOS



PABELLÓN: Polideportivo El Plantío.