El Mirandés vuelve a perder en ‘casa’

Sigue el CD Mirandés sin ganar en su feudo de Mendizorrotza y ayer cayó ante el Real Zaragoza que llegaba al encuentro sin haber ganado todavía y que salió reforzado de su duelo ante los rojillos. Y es que lo peor de la noche del viernes no fue el resultado, si no las sensaciones que dejó el conjunto jabato, que sigue sin saber a que juega, se muestra demasiado previsible y apenas consiguió disparar sobre la puerta contraria.

No salió bien el Mirandés, muy impreciso en la salida de balón ante un Real Zaragoza que presionaba y trataba de buscar la portería de NIkic. Merodeaba el área rojilla el cuadro aragonés, que en el minuto 9 avisaba de sus intenciones con una internada de Moyano que no encontró rematador.

Poco a poco empezó a despertar el Mirandés, sobre todo con Pablo López, que cada vez que tocaba el balón conseguía sembrar el nerviosismo en las filas visitantes. Aún así, las ocasiones no acababan de llegar en un primer cuarto de hora muy trabado.

Intentaba tocar el Mirandés, imprimiendo ritmo al partido, pero lo cierto es que era el Zaragoza el que acababa generando más peligro a la contra, sobre todo con Marcos Cuenca, que una y otra vez conseguía superar a Postigo y plantarse en el área rojilla donde, por suerte para los jabatos, no acababa de encontrar a nadie que le acompañase.

Al final, sin embargo, el real Zaragoza, que cada vez tenía más balón y generaba más peligro, acababa por encontrar premio en el minuto 29, en una buena jugada de Raúl Guti, con pase al hueco para Sebas Moyano, que tras recortar a su par conseguía inaugurar el marcador enviando el balón a la escuadra.

No reaccionaba el Mirandés, que a punto estaba de encajar el segundo apenas 3 minutos más tarde, en un disparo de Cuenca que obligaba a lucirse a Nikic.

Sufrían los rojillos, que intentaban dormir el partido con posesiones largas, pero no conseguían frenar las llegadas del real Zaragoza, que volvía a perdonar el segundo en el minuto 39, en otro remate de Moyano tras un error de Nikic en la salida del balón y acababa entregándoselo al jugador visitante. Por suerte, aparecía Postigo para bloquear el remate de Moyano y dejar con vida a los suyos.

La primera ocasión del Mirandés no llegaba hasta le minuto 41, tímida, en una jugada a balón parado en la que Novoa no llegaba al remate en el segundo palo.

Movía el banquillo Fran Justo en el inicio de la segunda mitad. El Mirandés apretaba e intentaba imprimir ritmo al partido ante un Real Zaragoza replegado. Y pudo llegar el empate en el minuto 48, en un potente disparo cruzado de Petit que superó a Andrada, pero que acabó salvando Tachi sobre la línea de gol.

Atacaba el Mirandés con criterio en esta segunda mitad, pero seguía cometiendo fallos en alguna entrega de balón, dando vid aa un Zaragoza que, aunque se mantenía muy atrás, defendiendo el marcador, salía bien al contragolpe y en el minuto 50 reclamó un posible penalti de Pica sobre Dani cuando este se plantaba solo ante Nikic.

Estaba bien el Mirandés, aunque le faltaba continuidad en el juego y no conseguía acabar de generar ocasiones claras de peligro.

Era demasiado previsible el juego de los jabatos. Daba entrada Fran Justo a Córdoba y El Jebari en busca de un revulsivo. Apenas sin tiempo para ver si funcionaba su idea, el técnico de los rojillos se veía obligado a volver a mover fichas ante la lesión de Postigo, que abandonaba el terreno de juego con dolor en el bíceps femoral, dejando su sitio a Marí, que debutaba con el Mirandés.

Primer remate a puerta del Mirandés en todo el partido, amagó Petit, que no consiguió son embargo superar a Andrada. El uruguayo lo intentó de nuevo en el minuto 77. Y ya en el minuto 79 era Marí el que a punto estaba de firmar el empate tras un buen centro de Pablo López, pero el cabezazo le salía demasiado flojo a las manos del portero.

La más clara, sin embargo, la tenía el Mirandés un minuto más tarde en un saque de esquina en la que Bauzá, solo ante la portería contraria tras una mala salida de Andrada, la mandaba al larguero y el balón se iba fuera.

El Zaragoza lo intentaba al contragolpe y pudo llegar el segundo en contra en el minuto 89, en un remate de Francho a puerta vacía que salvaba Juan Gutiérrez. Le faltaban ideas al Mirandés, que solo acabó generando peligro en la última acción del encuentro, en un saque de falta que acabó en nada.