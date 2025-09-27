Última prueba para el San Pablo Burgos en en Lugo antes del inicio de la Liga Endesa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El San Pablo Burgos completará este domingo su pretemporada con un partido amistoso ante el Río Breogán, que se disputará a partir de las 12:30 horas en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. Será el último test antes del inicio oficial de la Liga Endesa para el equipo que dirige Bruno Savignani, que ha cerrado su preparación con una semana de entrenamientos en El Plantío y en el Coliseum, donde ajustaron detalles antes de viajar a tierras gallegas.

En Lugo, la plantilla burgalesa realizará este sábado una última sesión de trabajo que servirá para definir el grupo definitivo que afrontará el duelo. La cita también servirá como presentación ante la afición del conjunto gallego, que se prepara para iniciar su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del baloncesto nacional.

El Río Breogán llega al encuentro tras firmar una pretemporada positiva, en la que ha sumado una victoria de prestigio ante el Real Madrid (83-78) y se ha adjudicado la Copa Galicia superando al Leyma Coruña (104-94). Su plantilla, dirigida por Luis Casimiro, combina continuidad y refuerzos. Mantiene a jugadores como Erik Quintela, Aleksandar Aranitovic y a los ex del San Pablo, Dragan Apic y Jordan Sakho, a los que se han unido incorporaciones como DeWayne Russell, Francis Alonso, Danko Brankovic y Mihajlo Andric, este último fichado esta misma semana.

El San Pablo cerrará así una fase de preparación en la que se ha completado la progresiva construcción del equipo antes del arranque liguero, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre. El equipo burgalés regresa a la ACB con un partido en el Coliseum en el que se medirá al Basquet Girona.

La liga ya ha realizado su presentación oficial esta semana en Madrid con la presencia del jugador Gonzalo Corbalán como representante del club burgalés que tras el debut contra Girona no volverá al Coliseum hasta el sábado 25 de octubre cuando recibirá al Casademont Zaragoza.