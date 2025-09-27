El Burgos BH busca repetir triunfo en Malasia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH entra en la recta final de su temporada en Malasia, donde disputará por tercera vez el Tour de Langkawi. La carrera de ocho etapas comienza este domingo y se extenderá hasta el 5 de octubre. El equipo morado ya sabe lo que es brillar en estas carreteras: en 2022 conquistó una victoria parcial gracias a Alex Molenaar, que se impuso desde una escapada.

La prueba recorrerá la península malasia de norte a sur y arrancará en la isla de Langkawi, con una jornada inaugural de 97 kilómetros con salida y llegada en Kuah. La ligera cota en los kilómetros finales puede ser el único obstáculo para los velocistas, protagonistas también de la segunda etapa, que cubrirá 166 kilómetros entre Padang Besar y Kepala Batas.

El recorrido aumentará su exigencia en el tercer parcial, con 198 kilómetros y tres puertos en la primera mitad, incluido uno de primera categoría, antes de una larga aproximación llana hasta Pasir Puteh. La cuarta jornada, de 141 kilómetros entre Kuala Terengganu y Kemaman, volverá a ser favorable para los hombres rápidos, con una pequeña dificultad montañosa en la parte final. El jueves se celebrará la etapa decisiva, con inicio en Temerloh y final en el puerto de Fraser’s Hill tras 123 kilómetros. Será la única llegada en alto de la carrera y marcará la clasificación general.

Las dos siguientes etapas volverán a dar protagonismo a los velocistas, ambas junto a la costa. El viernes se cubrirán 123 kilómetros entre Shah Alam y Port Dickson y el sábado 215 entre Melaka y Medini. El cierre, el domingo 5 de octubre, volverá a mirar a los escaladores con 180 kilómetros entre Tangkak y Kuala Lumpur y dos puertos de segunda categoría en la última hora de carrera.

El Burgos Burpellet BH competirá con un bloque escalador formado por José Manuel Díaz y Josh Burnett, recién llegados de las clásicas italianas. Mario Aparicio regresará a la competición tras su destacada actuación en La Vuelta, mientras que Clément Alleno y Jambaljamts Sainbayar representarán las bazas rápidas del equipo después de su buena presencia en el Tour de Huangshan. La alineación la completa Vojtech Kmínek, habitual en el papel de gregario de confianza.