El Cross solidario de Carcedo reúne a 700 atletas y recauda casi 4.000€ para la ELA

No hay altavoces que griten más que unas zapatillas cruzando una meta por una causa. Este sábado, Carcedo de Burgos lo volvió a demostrar con la celebración del XII Cross y desde primera hora de la tarde, el pueblo se llenó de atletas y familias. La participación superó los 700 corredores, muchos de ellos menores que empezaron a dar sus primeras zancadas con medalla al cuello y sonrisas de estreno. Los 'Chupetines', niños y niñas de pocos años, recorrieron 60 metros con la energía de la ilusión de la primera línea de salida de su vida deportiva.

A las 18:45 llegó el momento central. En silencio primero, con homenaje incluido al entrenador Pedro Movillo por toda una vida dedicada al atletismo y en memoria también de los que ya no están, y luego con una salida vibrante en la que el pelotón tomó dirección al monasterio de San Pedro de Cardeña. Un trazado de 7,5 kilómetros de ida y vuelta, con muchos ánimos entre el público, especialmente los del club Miércoles a Correr que esperaban en la subida al cenobio para animar con humor y entrega. En la línea de retorno, Carcedo respondió con un pasillo humano y aplausos.

Entre los corredores, uno fue mucho más que un dorsal. Carlos González Bárcena, diagnosticado con ELA, completó el recorrido entero y a su llegada recibió una ovación de respeto.

En lo estrictamente competitivo, Jairo Grijalvo Ruiz (Vicy Foods Athletics) se impuso en la categoría masculina, seguido por Víctor Illera Santos y José Francisco Cordero García. En la femenina, la victoria fue para Ángela Iglesias Miguel (Pamplona Atlético), con Miriam Pérez Arnáiz y Rocío Velasco Terán completando el podio.

La jornada se cerró con entrega de premios a cargo del alcalde Eloy de la Fuente y representantes de ELACyL, Apolo Atletismo y las figuras infantiles del pueblo. Además, se sortearon regalos, se ofrecieron masajes postcarrera, pintacaras para los más pequeños y un pincho solidario que aportó a los casi 4.000 euros recaudados. Todo lo donado, todo lo aportado, todo lo compartido, irá destinado a la lucha contra la ELA.