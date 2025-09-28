El Cross solidario de Carcedo reúne a 700 atletas y recauda casi 4.000€ para la ELA
La carrera dejó un homenaje al entrenador Pedro Movillo y una recaudación de 3.960 euros destinados a la lucha contra la ELA, enfermedad representada en la cita por Carlos González Bárcena, que completó el recorrido principal de 7,5 kilómetros
No hay altavoces que griten más que unas zapatillas cruzando una meta por una causa. Este sábado, Carcedo de Burgos lo volvió a demostrar con la celebración del XII Cross y desde primera hora de la tarde, el pueblo se llenó de atletas y familias. La participación superó los 700 corredores, muchos de ellos menores que empezaron a dar sus primeras zancadas con medalla al cuello y sonrisas de estreno. Los 'Chupetines', niños y niñas de pocos años, recorrieron 60 metros con la energía de la ilusión de la primera línea de salida de su vida deportiva.
A las 18:45 llegó el momento central. En silencio primero, con homenaje incluido al entrenador Pedro Movillo por toda una vida dedicada al atletismo y en memoria también de los que ya no están, y luego con una salida vibrante en la que el pelotón tomó dirección al monasterio de San Pedro de Cardeña. Un trazado de 7,5 kilómetros de ida y vuelta, con muchos ánimos entre el público, especialmente los del club Miércoles a Correr que esperaban en la subida al cenobio para animar con humor y entrega. En la línea de retorno, Carcedo respondió con un pasillo humano y aplausos.
Entre los corredores, uno fue mucho más que un dorsal. Carlos González Bárcena, diagnosticado con ELA, completó el recorrido entero y a su llegada recibió una ovación de respeto.
En lo estrictamente competitivo, Jairo Grijalvo Ruiz (Vicy Foods Athletics) se impuso en la categoría masculina, seguido por Víctor Illera Santos y José Francisco Cordero García. En la femenina, la victoria fue para Ángela Iglesias Miguel (Pamplona Atlético), con Miriam Pérez Arnáiz y Rocío Velasco Terán completando el podio.
La jornada se cerró con entrega de premios a cargo del alcalde Eloy de la Fuente y representantes de ELACyL, Apolo Atletismo y las figuras infantiles del pueblo. Además, se sortearon regalos, se ofrecieron masajes postcarrera, pintacaras para los más pequeños y un pincho solidario que aportó a los casi 4.000 euros recaudados. Todo lo donado, todo lo aportado, todo lo compartido, irá destinado a la lucha contra la ELA.