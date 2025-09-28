Un golpe de castigo en el último minuto da el triunfo al Recoletas Burgos-Caja Rural en el debut

El Recoletas Burgos suma su primera victoria de liga en San Amaro ante la Santboiana.TOMAS ALONSO

El Recoletas Burgos-Caja Rural se estrenó en la División de Honor con una victoria ´in-extremis´ en el campo de San Amaro ante la UE Santboiana por 23-20, gracias a un puntapié de castigo transformado con el tiempo cumplido por el apertura Mansilla, cuando el marcador reflejaba 20-20. El partido estuvo marcado por alternativas en el juego y en el marcador. Los visitantes se pusieron con ventaja de 0-2 y 3-10, pero los burgaleses apelaron al orgullo y le dieron la vuelta al partido en la segunda parte, en la que se pusieron con ventaja de 20-13. Los barceloneses llegaron a igualar la contienda (20-20) y Mansilla decantó el duelo para los gualdinegros, que siguen su pleno de victorias ante este rival en casa en la máxima categoría del rugby nacional.

El conjunto burgalés afrontó su estreno liguero con hasta ocho bajas de jugadores importantes en sus filas. No pudo contar con los lesionados Casteglioni y Sorreluz y, además, también tuvo las ausencias de Noah Cánepa, concentrado con el equipo nacional de seven, y con los internacionales concentrados con la selección española Imanol Urraza, Santiago Ovejero, Iñaki Mateu y Vicente Boronat. Por último, uno de sus fichajes, el argentino Nicolás Alvizo, tampoco pudo debutar con su nuevo equipo por problemas burocráticos.

Pero, pese a todas estas adversidades, el Aparejadores de Burgos planteó un partido muy valiente ante uno de los equipos punteros de la liga, la UE Santboiana, al que le ganó en San Amaro en sus siete partidos en las siete temporadas en las que se enfrentaron. Sin embargo, el inicio del partido fue de dominio de los catalanes, que jugaron en el terreno rival y que supo aprovechar su primera oportunidad para ponerse por delante en el marcador a los 11 minutos con un golpe de castigo.

Sirvent se encargó de anotar el puntapié de castigo, colocando el 0-3. Los gualdinegros respondieron de manera rápida y comenzaron a jugar más en la línea de tres cuartos de su rival. La presión continua de su delantera provocó un golpe de castigo a su favor a los 19 minutos. El medio apertura se encargó de anotar el puntapié de castigo, poniendo de nuevo las tablas (3-3).

Los de Sant Boi volvieron a la carga y volvieron a retomar la iniciativa en el juego, presionando a la defensa local. Matsubara consiguió sorprender a la zaga burgalesa y logró un convertir un ensayo que puso el 3-8. El medio apertura Marcel Sirvent logró la transformación para aumentar su ventaja con 3-10 en el minuto 20.

El XV del Recoletas Burgos supo reaccionar y comenzó a torpedear a la primera línea de los barceloneses. Dambola irrumpió con fuerza en la línea de tres cuartos y consiguió el ensayo, que recortó la desventaja, y que neutralizó Mansilla al lograr la transformación (10-10) a los 31 minutos. l

Tras la reanudación, los catalanes volvieron a tomar la delantera gracias a un puntapié de castigo anotado por Marcel Sirvent, que puso el 10-13 en el minuto 47. El Aparejadores reaccionó rápidamente y comenzó a presionar a la primera línea de los azules. Una buena ruptura entre líneas del ala Facu López habilitó para el zaguero Dambola, quien logró el ensayo por la parte derecha del ataque, logrando que el Recoletas Burgos tomara de nuevo la delantera , pero Mansilla no pudo lograr la transformación (15-13, 51).

El bloque gualdinegro era un vendaval en ataque y volvió a sorprender con otro ensayo, tras un desajuste defensivo de su rival, del primera línea Sivori, aunque luego Mansilla no pudo lograr la transformación (20-13, 55´). Sin embargo, el Santboiana equilibró la contienda, gracias a un ensayo de Massoni y una transformación de Sirvent (20-20, 70´). Y, en la última jugada del partido, con el tiempo cumplido, Mansilla anotó un puntapié de castigo que le dio el primer triunfo de liga para los de José Basso (23-20).

DIVISIÓN DE HONOR - JORNADA 1

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - UE SANTBOIANA, 23-20 Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Gil, Tomás Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Zumeta, Molina, Bustos, Rocaríes, Mansilla, Facu López, Guille Mateu, Rascón, Gómez y Dambola. También jugaron: Vázquez, Aduriz, Culubret, Snyman, Mata y Santi Rodríguez



UE Santboiana: Leonori, Pigatto, Franch, Carbonell, Zottola, Carreras, Moleti, Facu Domínguez, Matsubara, Marcel Sirvent, Unai Fernández, Alfaro, Chambers, Jorba y Soto. También jugaron: Zaffaroni, Massoni, Carbonell, Palomar, Millán, Daniels y Nahuel.



MARCADOR: 0-3 (11´) Marcel Sirvent, Puntapié de castigo. 3-3 (19´) Mansilla, Puntapié de castigo. 3-8 (20´) Matsubara. Ensayo. 3-10 (21´). Marcel Sirvent. Transformación. 8-10 (30´). Dambola. Ensayo. 10-10 (31´) Mansilla. Transformación. -descanso-. 10-13 (47´)Marcel Sirvent. Puntapié de castigo.15-13. (51´). Dambola. Ensayo. 20-13 (55´) Sivori. Ensayo.20-18 (70´) Massoni. Ensayo. 20-20 (71´) Marcel Sirvent. Transformación. 23-20 (86´) Mansilla. Puntapié de castigo.



ÁRBITRO: Eki Fantlo Antzin (Colegio guipuzcoano)

Tarjetas:No hubo.



CAMPO: San Amaro.