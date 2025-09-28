El UBU San Pablo Burgos se hace fuerte en El Plantío y doblega al Proin Sevilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos estrenó con victoria su casillero en casa tras imponerse al Cajasol Proin Sevilla (31-29) en un duelo vibrante de la tercera jornada de la División de Honor Plata disputado en el Polideportivo Municipal El Plantío. Ante una afición entregada, el conjunto burgalés se repuso de la derrota sufrida en A Coruña y volvió a mostrar su candidatura a luchar por el ascenso, un objetivo que el año pasado se le escapó por muy poco.

El choque comenzó con nervios y máxima igualdad. El Sevilla entró mejor en el partido y en los primeros compases llevó la iniciativa en el marcador (0-1, 1-3). Sin embargo, a partir del minuto 15 el Burgos equilibró el ritmo y empezó a encontrar soluciones ofensivas gracias a la dirección de Alberto Ruiz y a la efectividad de Raúl Morales desde el extremo. Al descanso, el marcador reflejaba un 14-13 que dejaba todo abierto para la segunda mitad.

En la reanudación, los de Jorge Berzosa dieron un paso al frente. La defensa se mostró más sólida, con Miguel Llorens y Balsa Stevovic multiplicándose en tareas destructivas. Además, la aportación de Kilian Ramírez bajo palos en momentos clave dio el respiro que necesitaba el equipo. El San Pablo alcanzó rentas de hasta tres goles (20-17, min. 40), pero el Proin Sevilla no se rindió y, con un Jaime Fernández inspirado en el extremo (9 tantos), mantuvo viva la emoción hasta el final.

Los minutos decisivos fueron una prueba de carácter para el bloque burgalés. Con 27-26 en el marcador, aparecieron los jugadores de mayor experiencia: Julián López anotó desde el lateral izquierdo en una acción determinante, mientras que Ángel Montoro aprovechó su envergadura para aportar un tanto que resultó oro. El acierto de José Miguel y David Martínez desde la segunda línea terminó de consolidar la ventaja local.

En ataque, el gran referente fue Alberto Ruiz, autor de 7 dianas, mostrando temple y claridad en la circulación de balón. Junto a él brillaron Raúl Morales (5 goles) y Julián López (5), además del aporte de Balsa Stevovic (3) y Julio Morgado (2). El reparto de responsabilidades ofensivas demostró la amplitud de recursos del equipo.

La grada del Plantío fue determinante en los últimos compases, llevando en volandas a los suyos cuando más apretaba el cuadro sevillano. El pitido final, con 31-29 en el marcador, desató la alegría de un Burgos que necesitaba sumar para no perder comba con la parte alta de la clasificación.

Este triunfo permite a los burgaleses situarse con dos victorias en tres jornadas, confirmando que la derrota en Galicia fue solo un tropiezo. La próxima semana, la visita a Zaragoza se presenta como un nuevo examen de madurez para un equipo que sigue soñando con el salto a la Liga Asobal. Por su parte, el Proin Sevilla, que llegaba tras ganar en casa, regresa de vacío pero con la sensación de competir hasta el último minuto ante uno de los aspirantes más serios de la categoría.

En definitiva, el UBU San Pablo Burgos supo sufrir, gestionar la presión y hacerse fuerte en su pabellón. Con actuaciones coralmente notables y el empuje de su afición, el conjunto castellano se aferra a la ilusión de estar, un año más, en la pelea por el ascenso.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA - JORNADA 3

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BALONMANO PROIN SEVILLA, 31-29 UBU San Pablo Burgos 2031: Gerard Forns, Joao Pedro (2), Jaime Fernández (9), Jaime González (2), Miguel Malo (4), Pedro Henrique (1), Asier Pedroarena (5). También jugaron: Pablo Gómez (2), Fabrizio Casanova (3), Adrian Sánchez (3), Tomas Moreira, Daniel Santamaria.



Balonmano Proin Sevilla: Kilian Garajona, Juan Reynaldo (3), Raul Morales (5), Miguel Llorens, David Martinez (2), Victor Manuel (1), Balsa Stevovic (3). También jugaron: Alberto Ruiz (7), Julian López (5), Angel Montoro (1), Julio Morgado (2).



PARCIALES: 0-1 (5’); 2-3 (10’); 6-6 (15’); 8-8 (20’); 12-12 (25’); 14-13 (descanso); 17-15 (35’); 20-18 (40’); 23-22 (45’); 25-24 (50’); 28-26 (55’); 31-29 (final).



ÁRBITROS: Marta Fernández Lafuente, Maialen Calderón Duñabeitia (colegio vasco)

EXCLUSIONES: a los locales Joao Pedro (3 - DD), Pablo Gómez (1) y Miguel Malo (1); a los visitantes Julián López (1), Miguel Llorens (2), Victor Manuel (1) y Balsa Stevovic (2).



PABELLÓN: El Plantío.