Jhivvan Jackson: “Mi meta era jugar en ACB y ahora quiero ayudar a ganar”

Jackson y Rubio destacan la exigencia de la acb y la fortaleza del equipo en su presentación con el San Pablo Burgos.TOMAS ALONSO

El San Pablo Burgos presentó este martes a Jhivvan Jackson y Juan Rubio, dos de las incorporaciones del verano, en un acto celebrado en la sede de la Fundación Caja Rural en el que los jugadores compartieron sus primeras sensaciones sobre el inicio de la temporada en la Liga Endesa y coincidieron en señalar la dureza de la competición y la importancia del trabajo colectivo.

Jhivvan Jackson, combo puertorriqueño de 26 años, explicó que “la adaptación me está yendo bastante bien. Obviamente, la liga es mucho más física que las ligas en las que he estado jugando. He visto la liga acb durante bastantes años y sabía lo que me esperaba”. Reconoció que llegar a España era un objetivo personal que “antes de empezar a jugar como profesional, mi meta era jugar en acb”.

Por eso, admitió, “cuando esa oportunidad llegó, no me lo pensé dos veces para aceptarla y venir aquí” y subrayó que “esta es la mejor liga de Europa” y en ese destino se había fijado para “ayudar y competir con los mejores en Europa”.“ Voy a hacer lo que pueda para ayudar a mi equipo a ganar”, resaltó en su presentación oficial en las oficinas de la Fundación Caja Rural.

El jugador también apuntó a la importancia del trabajo defensivo como clave para el curso, en la convicción de que “si tenemos ese nivel defensivo que Bruno nos pide, podemos tener una buena temporada porque en ataque tenemos muchas armas ofensivas”.

Por su parte, Juan Rubio valoró positivamente el camino recorrido en la preparación y concluyó que “la pretemporada nos ha dejado muy buenas sensaciones”. El alero murciano explicó que “hemos ido cogiendo los conceptos que Bruno nos ha ido explicando", para que "que seamos un equipo muy duro defensivamente, que compartamos el balón, que juguemos rápido y alegre, que seamos un equipo pesado de jugar en contra”.

El regreso a la Liga Endesa supone para Rubio recuperar una experiencia que ya conoce y disfrutar de la que considera como "la mejor liga de Europa", por ser "muy competitiva, muy física, muy táctica, con entrenadores y jugadores muy buenos". Rubio rememora la "última temporada en la que la jugué, aunque siempre tiene la tendencia a ir a mejor”, para pronosticar que la competición será reñida.

La presentación sirvió también para escenificar la renovación del convenio de patrocinio con la Fundación Caja Rural, una colaboración que ambas partes valoraron por su continuidad y por el simbolismo de haber vuelto juntos a la acb.

El presidente de la Fundación, Tomás Fisac, recalcó que “el deporte en equipo representa el trabajo, el esfuerzo conjunto y el sacrificio, unos valores que comparte con la entidad”. El presidente del club, Félix Sancho, agradeció ese apoyo “importantísimo para muchos equipos de la ciudad” y expresó el orgullo por haber regresado a la élite con un respaldo sostenido en el tiempo.