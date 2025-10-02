El Grupo Ureta Tizona Burgos viajará a Zaragoza para disputar los dieciseisavos de final de la Copa España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Tizona ya conoce a su primer rival de la Copa España de la temporada 2025/2026. La mano inocente de Fernando Romay ha querido que el club sea uno de los pocos equipos de Primera FEB que se enfrentará a un rival de la categoría inferior, Segunda FEB.

La primera parada de esta nueva competición se encuentra en Zaragoza, donde el conjunto burgalés se enfrentará al Club Baloncesto Zaragoza en el Pabellón Siglo XXI. Esta primera ronda eliminatoria tendrá lugar el 21 y 22 de octubre (con la fecha del partido aún por confirmar) y de ahí saldrán los 16 equipos que sigan en liza por conseguir la segunda edición de este trofeo.

El ganador del encuentro entre CB Zaragoza y Grupo Ureta Tizona Burgos se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del Hestia Menorca-Leyma Coruña.

Al haber sido encuadrados en el último emparejamiento, en todas las rondas el Grupo Ureta Tizona Burgos lo hará como equipo visitante.