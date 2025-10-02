El UBU San Pablo Burgos 2031 afronta una exigente visita a Zaragoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos afronta este sábado, 4 de octubre, la cuarta jornada de la División de Honor Plata con una salida exigente a la pista del BM Contazara Zaragoza. El encuentro se disputará a las 19:30 horas en el Pabellón Siglo XXI Pista A, escenario donde los aragoneses se han hecho fuertes en este arranque de temporada.

No será la primera vez que burgaleses y zaragozanos se enfrenten este curso, ambos disputaron un encuentro de pretemporada que terminó de forma favorable para los cidianos, pero sí será la primera vez que lo hagan en la categoría de plata, ya que el Contazara es un recién ascendido desde Primera Nacional.

El equipo maño ha iniciado el curso con una victoria y dos derrotas, imponiéndose en su único partido como local, ante Puerto Sagunto (30-29), mientras que a domicilio ha sufrido contra rivales de peso como Anaitasuna (32-28) y Cisne (39-31).

Dirigidos por Mariano Ortega, técnico con pasado rojinegro y buen conocedor de la filosofía del club, los aragoneses quieren consolidar su proyecto en la segunda categoría. El plantel zaragozano cuenta con un bloque joven pero con piezas interesantes en todas las líneas.

El veterano Jorge Gómez y Alejandro Sanz resguardan la portería del conjunto maño en el que destacan Álvaro del Valle, Alex Plaza o Enrique Camas, máximo goleador de este equipo aguerrido y ambicioso que confía proteger su feudo el sábado.

Enfrente estará un UBU San Pablo Burgos 2031 que llega a este duelo después de un arranque de curso duro pero con señales de crecimiento. Los cidianos se estrenaron con victoria en casa ante Benidorm (31-19), cayeron en un ajustado final en La Coruña (33-30) y el pasado fin de semana recuperaron la senda del triunfo en El Plantío, superando al BM Proin Sevilla por 31-29 en un partido intenso que exigió carácter hasta el último minuto. El balance de dos victorias y una derrota mantiene a los de Jorge Berzosa en la zona alta de la tabla y con hambre de más, en parte gracias al gran aporte goleador de Jaime Fernández y sus 24 tantos en lo que va de competición.

Uno de los grandes retos para el bloque burgalés será trasladar a domicilio las sensaciones de fortaleza que está mostrando en casa. La plantilla cidiana, renovada en gran parte este verano, ha demostrado compromiso y capacidad para sufrir en partidos igualados, pero ahora busca dar un paso adelante lejos de El Plantío. Una victoria en Zaragoza supondría el primer triunfo fuera de casa de la temporada y reforzaría la confianza del grupo de cara a las próximas jornadas.

El duelo en el Pabellón Siglo XXI tendrá también un detalle a destacar por el regreso de Mariano Ortega al camino del club rojinegro. El técnico catalán, exjugador internacional y referente en los banquillos, lideró el banquillo burgalés durante su etapa 2017/2018 como entrenador y ahora encabeza un proyecto que busca asentarse en Plata.

Con dos dinámicas distintas, los cidianos asentados en la categoría y los maños buscando su sitio en ella, la cita de este sábado se presenta abierta y con atractivo competitivo. Un choque con mucho en juego para ambos, donde cada detalle puede decantar la balanza.

Para Berzosa, “Zaragoza va a ser un rival especialmente difícil. Ya nos enfrentamos a ello en pretemporada y vimos de su potencial, especialmente en casa, donde han ganado a un rival tan fuerte como Puerto Segundo, y además vienen dolidos de la derrota de la semana pasada en Cisne”.

Se trata de un equipo "muy bien trabajado, con mucho más equipo que nombres, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Ya lo vimos en pretemporada, sorprende lo bien trabajado que está en todas las fases del juego".

El jugador del UBU San Pablo Burgos Miguel Malo destaca que es "un partido superimportante. Al final sería conseguir la primera victoria fuera de casa, con lo que ello supone de ganar mucha confianza al equipo. Sabemos que va a ser un rival muy duro, que en el último partido en casa ganaron a Puerto Sagunto, un rival de la parte de arriba”. Sobre sus molestias apunta que "a evolución está siendo buena, cada vez estoy con menos dolor y podré estar al 100 por 100 en el partido contra Zaragoza”.