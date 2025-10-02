Marí: "Esto es muy largo. Vamos a pelear por los tres puntos"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Mirandés A. Marí afirma que el equipo aún tiene muy recorrido por delante, en el que seguro, añade, se irá viendo la mejoría. "Acaba de empezar, quedan aún muchísimas jornadas, creo que hay un buen equipo, un buen grupo, gente joven, con ilusión, con hambre y seguro que es una grandísima temporada", destacó. Y como delantero "estamos arriba para ayudar al equipo con goles, que esos goles sirvan para sumar, para ganar, para conseguir puntos, que al final es lo más importante y estamos en ese camino". Incide en que "creo que hay que seguir mejorando, estamos en ese camino para darle grandes alegrías a la afición".

El Mirandés no ha hecho un buen comienzo de temporada en casa, aunque sí está mostrando mejores resultados fuera. El delantero del Mirandés incide en que en casa se han hecho buenos partidos, por lo que lo logrado a domicilio "ahora hay que intentar trasladarlo a casa, sobre todo para darle una alegría a la afición". Además, el año en el que han empezado a jugar como locales en Mendizorroza "hay que recompensarles el esfuerzo que están haciendo de venir a Vitoria cada partido, no es fácil, están acostumbrados a venir a Miranda que está aquí cerca".

Sobre el próximo rival, el Valladolid, y su racha irregular el jugador del Mirandés comenta que "lo estamos viendo, nosotros también hicimos dos victorias seguidas, ahora nos ha tocado varios partidos de no puntuar, pero hay que estar tranquilos, la liga es muy larga, vamos al campo de Valladolid que es un campo complicado, es un grandísimo equipo, pero creo que nosotros también tenemos nuestras armas, hay que intentar trasladar lo que estamos entrenando al fin de semana para conseguir puntuar allí y traernos los tres puntos a casa".

Marí se mostraba contento de volver a jugar tras las lesiones, que le han tenido parado sin poder jugar con regularidad. "Sí, muy feliz de poder volver a jugar, poder competir y estoy preparado para que el míster, cuando lo considere, ayudar al equipo", señala. Sobre este periodo, indicaba que "al final uno lo que quiere es jugar siempre, poder estar disponible y en el caso de las lesiones hay que tomárselo como que son parte del juego, puede pasar y cuando pasa pues recuperarse lo antes posible, pero sobre todo lo mejor posible para cuando vuelvas a estar al nivel y eso es lo importante".