Recoletas Salud, nuevo patrocinador principal del San Pablo Burgos

El San Pablo Burgos y Recoletas Salud han presentado este jueves en el Hospital Recoletas Salud Burgos la renovación del convenio de patrocinio, que presenta una novedad principal: la firma sanitaria dará nombre al primer equipo del club burgalés en esta temporada 2025/26 de Liga Endesa acb. De esta manera, el conjunto que dirige Bruno Savignani pasará a llamarse Recoletas Salud San Pablo Burgos.

En el acto, han estado presentes el presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho; el director general de Hospitales de Recoletas Salud, Roldán Rodríguez; y la directora gerente de Recoletas Salud Burgos, Pilar Gómez; además de los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo burgalés.

Antes de la comparecencia, todos los asistentes al acto han posado en las puertas del centro hospitalario para formalizar el acuerdo con una fotografía de familia previa al comienzo a la temporada 2025/26 de Liga Endesa acb.

La directora gerente de Recoletas Salud Burgos, Pilar Gómez, ha destacado que "es un día muy bonito para nosotros porque llevamos una década de la mano del San Pablo Burgos. Este es un paso importante, donde demostramos que Recoletas Salud tiene un gran compromiso con el deporte burgalés, convirtiéndonos en el patrocinador principal del equipo”.

Pilar Gómez ha relatado que “durante estos diez años, las dos instituciones hemos ido creciendo en paralelo. El San Pablo Burgos nos ha hecho muy felices a todos, primero con los títulos internacionales, y después demostrando un esfuerzo y un tesón para volver a la máxima categoría". Por parte "Recoletas Salud hemos conseguido sumar al hospital tres centros nuevos en Burgos, hemos traído la cirugía robótica y quirófanos de última operación, entre otras novedades”. Añadió que “esta es vuestra casa. Somos una familia. Ponemos a vuestra disposición todo nuestro cuadro médico y todas nuestras instalaciones”.

El director general de Hospitales de Recoletas Salud, Roldán Rodríguez, ha alabado la labor de Recoletas Salud en la ciudad: “El trabajo que hace Recoletas Salud aquí en Burgos, que hace Pilar, es muy intenso. Somos una empresa de personas para personas, con el espíritu de una empresa familiar, que creo que tiene mucha similitud con el propio club”.

Roldán Rodríguez ha desgranado que "desde una ciudad relativamente pequeña, toca competir con unos valores sanos, apoyados en el esfuerzo, en el trabajo duro, en la fe y en nunca rendirse para intentar ganar y estar a la altura de otros rivales de ciudades más grandes”, a lo que ha agregado que “la unión de Recoletas Salud con el San Pablo Burgos tiene mucho sentido”.

El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, ha devuelto las palabras de agradecimiento a los representantes de Recoletas Salud, que ha hecho extensibles a “todo el equipo de profesionales de la salud del hospital porque estamos mucho más seguros con vosotros, siempre nos cuidáis y nos mimáis”.

Félix Sancho ha rememorado el inicio de la unión entre ambas entidades: “Desde el principio, ellos nos acogieron en su seno con un patrocinio que para nosotros era muy importante. Durante estos diez años, han estado a nuestro lado y, año a año, han ido creciendo aquí en la ciudad, una progresión paralela entre ellos y nosotros”.

El dirigente del club burgalés ha reconocido: “Personalmente, tenía la ilusión de que fuera Recoletas Salud quien nos patrocinase. Había más opciones, pero esta era una manera de cerrar el círculo, ya que llevábamos muchos años juntos. Ellos están haciéndolo muy bien en Burgos y se han posicionado como una de las grandes empresas de la salud privada en España”.