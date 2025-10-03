El San Pablo espera “hacer que nuestra gente esté orgullosa de nosotros” en su regreso a la élite tres años después

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Coliseum de Burgos volverá a vivir una velada de baloncesto de élite este sábado a las 19:00h, después de tres temporadas fuera de la Liga Endesa. El Recoletas Salud San Pablo Burgos regresa a la máxima categoría en su cancha, en la que estrena la competición de liga frente al Bàsquet Girona.

“El año pasado se hablaba mucho de esto y aquí estamos. El equipo está bien, está muy motivado, con mucha ilusión y consciente de la dificultad y de lo dura que es la liga acb, pero al mismo tiempo con muchas ganas de reencontrarnos con nuestra gente”, explicaba el entrenador del San Pablo Bruno Savignani al analizar el regreso a la elite en la previa del partido.

La semana de preparación no ha sido sencilla, según reconoció el propio técnico, que ha tenido que preparar el encuentro con ausencias puntuales en el plantel, ya que a las bajas arrastradas desde el último test en Lugo ante Río Breogán se han sumado los contratiempos físicos de Pablo Almazán y Juan Rubio. “Durante la semana, hemos ido recuperando a la gente. No hemos podido tener una semana ideal, pero al final hemos llegado bien. Desde el miércoles, hemos podido entrenar con casi todos para poder preparar el partido de Girona de la mejor manera posible", explicó el entrenador brasileño, quien admitió que "no estamos al cien por cien, pero estamos mejor”.

La llegada del base Sergi García ha sido la gran novedad de la semana y a Savignani le ha dado ya tiempo para valora su incorporación como positiva. De primeras asegura que ha visto "bien" al nuevo fichaje que llega con un contrato de dos meses. Poco tiempo para un jugador al que el técnico ya vaticina que "le va a costar un poco incorporarse, entender la dinámica de trabajo y de cómo va el equipo". Sin embargo, le da un voto de confianza en la creencia de que "es un chico bastante listo, bastante inteligente" y a juicio de Savignani ya demostró "desde el primer entrenamiento" que ha llegado "con ganas de hacerlo bien".

Enfrente estará el Bàsquet Girona, un rival que se ha asentado en la categoría tras su ascenso en la misma temporada en que Burgos perdió la plaza. Los catalanes llegan tras cerrar una notable pretemporada, con una victoria amplia sobre Napoli Basket y la renovación del técnico Moncho Fernández hasta 2027. Además, esta semana han incorporado a Sander Hollanders al primer equipo.

“Bàsquet Girona es un equipo que terminó la temporada muy bien, con las ideas muy claras. Han mantenido un bloque, con su entrenador y jugadores importantes, y se han reforzado muy bien”, analizó Savignani. Para él, el Girona es un equipo que “presiona en toda la pista”, con “muchas posesiones, ritmo alto” y una identidad bien definida.

El técnico del equipo burgalés apunta a la transición defensiva y al rebote como claves del encuentro e insistió en la necesidad de “intentar ser agresivos al rebote para empezar desde ahí, que ellos no corran la pista” y subrayó la importancia de estar atentos “en los primeros segundos de cada ataque”.

Como es habitual, el peso del Coliseum también gravitará sobre el debut liguero y Savignani, consciente de lo que empuja la afición burgalesa, insistió en que la conexión con la grada será crucial a lo largo de la competición. “Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa y aprovechar del ambiente que se crea en el Coliseum para que eso sea un plus que nos dé la energía suficiente para pelear desde el minuto uno al último” para “hacer que nuestra gente esté orgullosa de nosotros y de cómo les representamos en la pista”.