Sinuhé Fernández gana el premio de la montaña en el Giro de Emilia

Buen comienzo de clásicas italianas para el Burgos Burpellet BH, que subió al podio en su primera participación en el Giro de Emilia. Sinuhé Fernández entró en la escapada y conquistó el premio de la montañoa, al pasar en primer lugar en tres de las cuatro subidas puntuables. El combativo ciclista asturiano, un habitual en las fugas durante toda la temporada, pudo recuperar las buenas sensaciones después de tener que abandonar hace un mes La Vuelta por enfermedad. La carrera se decidió en el circuito final en torno a San Luca y Ander Okamika fue el mejor de los burgaleses, acabando en el 29º puesto.

Por séptima vez en lo que va de año, Sinuhé logró entrar en una escapada. Junto a otros cuatro ciclistas, logró distanciarse del pelotón y se marcó como objetivo el premio de la montaña, que se otorgaría en los cuatro ascensos puntuables previos al circuito final. El asturiano logró el máximo de puntos posibles en los pasos por San Lorenzo in Collina, Mongardino y Monzuno. Gracias a ello, ya era el ganador virtual, pero necesitaba acabar la carrera. Algo que no era sencillo, ya que, dentro del circuito final, los corredores descolgados eran pronto eliminados para evitar doblajes en carrera.

El asturiano fue uno de los más fuertes de la escapada, pero sufrió la rotura de su rueda delantera por culpa de un bache en la carretera y eso provocó que fuera atrapado por el grupo. Sin embargo, lo dio todo hasta la última de las cinco subidas a San Luca y pudo hacerse con el premio de la montaña. En la pelea por la carrera, los favoritos marcaron pronto un fuerte ritmo que seleccionó el pelotón. Ander Okamika logró aguantar en un segundo grupo hasta los dos últimos giros y acabó en la 29ª posición. La competición continuará para el Burgos Burpellet en Italia con la Copa Agostoni (domingo), la Copa Bernocchi (lunes) y los Tres Valles Varesinos (martes).

Sinuhé Fernández: destacaba tras la carrera que "tenía ganas de intentar coger la fuga y volver a verme delante y combativo. Sobre todo para la cabeza, para acabar bien el año en estas clásicas. Después de abandonar en La Vuelta no había encontrado las mejores sensaciones, pero la semana pasada me sentí mejor entrenando".

En esta ocasión, "una vez entre en la fuga, iban tres corredores del Picnic, así que les dejamos la responsabilidad más a ellos. Fui pasando los premios de montaña en primera posición, pero luego tuve mala suerte. En torno al kilómetro 130 pillé un agujero en la carretera y reventé la rueda de delante. Al cambiarla, me cogió el pelotón. Me hubiera gustado con ellos al circuito. Una vez allí, mi único objetivo era acabar la carrera. No fue fácil, porque era un circuito corto y no había mucho margen para no ser doblado y seguir en carrera. Quiero darle las gracias a Chumil, que me ayudó mucho para conseguirlo".