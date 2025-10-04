Regreso de ensueño del Recoletas Salud San Pablo Burgos a la ACB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos se estrenó con una gran victoria en su regreso a ACB. Los de bruno Savignani fueron siempre por delante en el marcador ante un Basquet Girona que aguantó hasta mediado el tercer cuarto, cuando un parcial de 18-0 decantó de manera definitiva la balanza. No hubo sorpresas y los locales se anotaron cómodamente la victoria tras un gran encuentro de Meindl.

Basquet Girona trató de hacerse fuerte en defensa en su salida a la cancha del Coliseum burgalés. Los catalanes intentaban cerrar bien la zona ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos que tenía más la bola, pero al que le costaba encarar el aro contrario. No perdieron, sin embargo, la paciencia los de Bruno Savignani, que confiaban en su idea de partido y se. mantuvieron firmes. Poco a poco, los locales se iban abriendo paso y, de la mano de Jermaine Samuels Jr. y Leo Meindl, iban abriendo brecha en el luminoso (8-3, minuto 3).

Se hacían los burgaleses con el control del partido ante un rival nervioso, que perdía demasiados balones y no conseguía frenar a Samuels y veía cómo, mediado el cuarto, los de Savignani ganaban ya de 8 puntos (16-8). Pero no bajaban los brazos los catalanes, que con un cambio de defensa conseguían frenar la escapada de Recoletas Salud San Pablo Burgos. Lo intentaban de tres los locales, pero ni Dani Díez ni Corbalán encontraban aro y Basquet Girona tiraba de oficio y empezaba a recortar diferencias desde la línea de tiros libres (18-15, minuto 8).

Apretaba Burgos en defensa para recuperar algo de terreno y llegar al minuto 10 todavía con 6 puntos de ventaja (22-16).

Ya en el segundo cuarto, salió muy enchufado San Pablo. Había que defender con uñas y dientes, y en ello se emplearon a fondo los de Savignani, que tras conceder unos tiros libres iniciales, conseguía frenar en seco el ataque de los visitantes y abría una brecha de 9 puntos en apenas dos minutos (27-18). Una vez más, sin embargo, se rehacía Basquet Girona, que de la mano de Pepe Vildoza conseguía ponerse a solo 6 puntos. Pero Meindl tiraba de los burgaleses y volvía a colocar a los suyos a 8 puntos, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto a falta de 6 minutos para el descanso (33-25).

Tiraba de oficio Basquet Girona para forzar las faltas y agarrarse al partido gracias al acierto de Busquets, llegando con vida al descanso (49-41).

Tras el descanso, el partido parecía no cambiar de dinámica. San Pablo se mantenía por delante en el marcador pero no conseguía romper el partido ante un Basquet Girona voluntarioso que hacía valer sus individualidades para mantenerse en liza (58-51, minuto 24).

Pero el cansancio empezaba a hacer mella en los catalanes, mientras Meindl seguía imparable en las filas locales, anotando y defendiendo con todo para empezar a romper el partido y poner el 64-51 mediado el tercer cuarto. No reaccionaban ahora los visitantes, completamente atascados en ataque ante el vendaval de juego de un Recoletas Salud San Pablo Burgos. Los locales defendían con contundencia, forzando las pérdidas y los fallos ofensivos de su rival, y contragolpeaban con contundencia y velocidad para firmar un parcial de 18-0 que rompía definitivamente el partido y les colocaba con 23 puntos de ventaja (74-51). Una renta que consiguieron mantener ya los de Savignani hasta el final del cuarto (76-53).

Los burgaleses habían hecho lo más difícil, pero tenían que mantener la intensidad en los últimos diez minutos para no dar vida al rival. No bajó la guardia el equipo de Bruno Savignani y Corbalán tomaba el relevo anotador para mantener las distancias en el marcador (80-56, minuto 31).

Tampoco Basquet Girona tiraba la toalla y lo intentaban los catalanes desde la defensa, tratando de frenar al rival para intentar recortar diferencias. Le costaba ahora a los burgaleses encontrar el aro contrario y cuatro puntos consecutivos de los visitantes llevaban al técnico local a parar el partido (84-62, a 4´20 para el final). Conseguía el técnico burgalés frenar la reacción de su rival y el encuentro entraba en una fase de toma y daca para diversión del público burgalés, que no vio peligrar en ningún momento la victoria de los suyos.

SAN PABLO BURGOS - BASQUET GIRONA, 97-81

San Pablo Burgos: Jhivvan Jackson (17), Jermaine Samuels Jr. (9), Leo Meindl (18), Luke Fischer (9), Jon Axel Gudmundsson (13). También jugaron: Y. Nzosa (2), P. Almazán, Corbalán (13), Dani Díez (7), S. García, Neto (7), Silvio De Sousa (2).

Basquet Girona: Mark Hughes (8), Otis Livingston (13), Martinas Geben (2), Derek Needham (3), Sergi Martínez (5). También jugaron: P. Busquets (28), S. Hollanders, Ferrando, P. Vildoza (5), J. Fernández (11), Maric (2), M. Susinskas (4).

PARCIALES

Primer Cuarto: 22-16

Segundo Cuarto: 27-25 (49-41)

Tercer Cuarto: 27-12 (76-53)

Cuarto Cuarto: 21-28

ÁRBITROS: Antonio Conde (Colegio andaluz), Joaquín García (Colegio andaluz) e Iyán González (Colegio asturiano).

ELIMINADOS: Gudmundsson; Geben.

PABELLÓN: Coliseum.