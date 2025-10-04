El UBU San Pablo Burgos 2031 tira de oficio para ganar en Zaragoza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 dio un golpe sobre la mesa en la cuarta jornada de la División de Honor Plata al imponerse con claridad al BM Contazara Zaragoza (29-37) en el Pabellón Siglo XXI. Los burgaleses, que llegaban con la asignatura pendiente de ganar lejos de El Plantío, completaron un partido serio y solvente para sumar su primer triunfo como visitantes.

El choque comenzó con ritmo y alternancia en los primeros minutos. Los burgaleses arrancaron con cierta cautela, sabiendo de la fortaleza del conjunto maño en su feudo. Sin embargo, pronto encontraron fluidez en ataque gracias a un Joao Pedro intratable, que lideró la anotación con 8 goles.

La primera mitad mostró a un Burgos sólido en defensa, con capacidad para contener las acometidas de Quique Camas y Juan Martínez, referencias del Zaragoza. Al descanso, la ventaja visitante ya marcaba tendencia: los visitantes llegaron al ecuador con 15-12 a favor, demostrando control del ritmo y concentración en los momentos clave.

El inicio del segundo tiempo fue decisivo. Con rápidas transiciones y una circulación de balón eficaz, los de Jorge Berzosa abrieron brecha en el marcador. Pablo Gómez, Tomás Moreira y Jaime Fernández se sumaron a la fiesta ofensiva con 5 tantos cada uno, complementando la aportación goleadora del bloque.

En los compases finales, el San Pablo Burgos mostró madurez competitiva. A pesar de los intentos del Contazara por acercarse, ya que llegaron a colocarse 27-26 en el minuto 50, los cidianos respondieron con un parcial demoledor que dejó sin opciones al rival. Del 28-31 se pasó al 29-37 definitivo, reflejo de un arreón final que destapó la ambición burgalesa.

La aportación coral del conjunto castellano fue otro de los aspectos positivos. Asier Pedroarena también firmó 5 goles, mientras que Jaime González brilló con 4. El banquillo aportó solidez y los jóvenes mostraron que la plantilla tiene fondo y variantes de sobra.

La defensa fue clave en los momentos de mayor tensión. Pese a las exclusiones sufridas, incluida la descalificación de Javi Espinosa en el minuto 26, el Burgos supo recomponerse, cerrar filas y aprovechar las precipitaciones locales.

Con este triunfo, el UBU San Pablo Burgos alcanza las tres victorias en cuatro jornadas, afianzándose en la zona noble de la tabla y confirmando su candidatura a pelear por el ascenso. La victoria en Zaragoza no solo suma dos puntos, sino que aporta confianza y refuerza la moral de un grupo que necesitaba demostrar que también sabe ganar lejos de su fortín.

El próximo reto para los de Berzosa será en casa ante el Alcobendas, en un duelo que se presenta como una nueva oportunidad para consolidar su buen arranque de temporada. La afición burgalesa, ilusionada, espera que este triunfo a domicilio sea el inicio de una racha que mantenga vivo el sueño de regresar a la élite.

El UBU San Pablo Burgos ha demostrado que tiene argumentos, plantilla y ambición. En Zaragoza lo dejó claro, este equipo quiere mucho más que ser protagonista, quiere ser candidato.

BM CONTAZARA ZARAGOZA - UBU SAN PABLO BURGOS 2031, 29-37

BM Contazara Zaragoza: Jorge Gómez, Sergio Wagner (3), Juan Martinez (5), Quique Camas (4), Dani Villen, Alejandro Plaza (3), Rafa Val (1), Marcos Andres (2), Mario Nicolas (1), Alejandro Sanz, Miguel Lanero (3), Jon Ander (4), Bruno Della (1), Diego Monzon (1), Álvaro del Valle (1), Álvaro Acosta.

UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro (8), Nassim Ali, Javi Espinosa (1), Pablo Gómez (5), Tomas Moreira (5), Jaime Fernández (5), Marcos Garcia (1), Jaime González (4), Fabrizio Casanova, Pedro Henrique (1), Gerard Forns, Adrian Sánchez (2), Asier Pedroarena (5), Dani Santamaria, Brian Estebanez.

PARCIALES: 3-4 (5´), 5-8 (10´), 7-12 (15´), 9-13 (20´), 10-14 (25´), 12-15 (descanso), 16-18 (35´), 19-22 (40´), 23-25 (45´), 27-26 (50´), 28-31 (55´), 29-37 (final).

ÁRBITROS: Jordi Pinilla Iglesias, Eric Deiros Borras (colegio catalán)

EXCLUSIONES: a los locales Marcos Andrés (1), Mario Nicolás (1), Bruno Della (1), Álvaro del Valle (2); a los visitantes Joao Pedro (1), Nassim Ali (1), Javi Espinosa (3 - DD (26:42)) y Adrián Sánchez (1).

PABELLÓN: Siglo XXI.