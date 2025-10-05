Heroica victoria sobre la bocina del Recoletas Burgos Caja Rural en el derbi regional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural apeló a la heroica para lograr una remontada espectacular en el tramo final de la segunda parte y llevarse una victoria ´in-extremis´ en la última jugada del partido ante el VAR Quesos Entrepinares en el derbi castellano por 23-26, gracias a un ´drop´ espectacular convertido a palos por Santiago Mansilla, que fue precisamente el que también le dio otro triunfo en el último suspiro en el estreno liguero en casa ante el UE Santboiana por (23-20). De esta manera, el equipo gualdinegro se tomó cumplida revancha de la pasada temporada en la que los vallisoletanos vencieron en sus dos compromisos ligueros. Sin duda, el fichaje del apertura argentino, procedente del Barcelona Rugby, ha sido todo un acierto y está mostrándose como un pilar fundamental en el ataque de los burgaleses. En el partido ante los vallisoletanos anotó 16 de los 26 puntos de su equipo, aunque, por encima del todo, hay que destacar el juego sólido de todo el bloque, que siempre creyó en la remontada, pese a ir perdiendo ante el equipo con más títulos de liga en su haber en el rugby nacional. Su desventaja de 23-13, a falta de 22 minutos para el final, no minó la moral de los burgaleses, que tuvieron una fe inquebrantable en el triunfo para darle la vuelta al marcador en unos últimos 11 minutos espectaculares y que tuvo un final de suspense, como en una película de Hitchcock, que terminó felizmente con un mágico ´drop´ anotado por Mansilla en la última jugada del choque.

El encuentro reunió un auténtico duelo de titanes, con dos equipos que se conocían muy bien y que ofrecieron un gran espectáculo de rugby. El inicio del partido comenzó con la presión local en los compases iniciales, pero bien frenada por la defensa del equipo burgalés, que no se dejó amedrentar y pasó a jugar en campo vallisoletano con un buen juego abierto de pases y de circulación del ovalado. Producto de su mejor juego llegó el primer ensayo del Recoletas Burgos por medio de Rascón y que Mansilla convirtiò la transformación, colocando el 0-7 en el minuto 9. El conjunto blanquiazul reaccionó y consiguió acortar distancias, gracias a un puntapié de castigo anotado por Taibo (3-7, 13´) Los gualdinegros hicieron mucho daño en una faceta que suele dominar los pucelanos, el juego de ´touch´,que fue dominado mayormente por el Aparejadores, que volvió a forzar otro golpe de castigo, que fue convertido con un puntapié de castigo de Mansilla, manteniendo la ventaja de siete arriba (3-10, 18´). Sin embargo, el equipo vallisoletano ejerció una fuerte presión sobre la defensa burgalesa, lo que provocó que le hiciera un parcial de 10-0, gracias a un puntapié de castigo anotado por Taibo y un espectacular ensayo de Pablo Mateos, con transformación del propio Taibo. El 13-10 en favor de los locales, a falta de 10 minutos para el descanso, reactivó el juego ofensivo de los gualdinegros, lograron igualar la contienda en el 37 (13-13) con un puntapié de castigo de Mansilla .

Tras la reanudación, el encuentro estuvo al rojo vivo, pero el VRAC consiguió hacer una peligrosa brecha en el marcador, gracias a un gran ensayo de Molinero y posterior conversión de Taibo (20-13), y un posterior puntapié de castigo aumentó la ventaja a 23-13 y 22 minutos por jugar. Entonces, el Recoletas Burgos salió con todo y comenzó a jugar en campo rival, con ambición y con una poderosa delantera que hizo retroceder metros a su rival. Mansilla volvió a meter en el partido al Aparejadores con un puntapié de castigo (23-16, 69´). La emoción subió enteros porque siguió el empuje de los burgaleses, que consiguieron igualar el partido con un ensayo poderoso de Sacovechi y transformación de Mansilla (23-23). No cejó en su empeño el cuadro gualdinegro, que logró el triunfo en el descuento con un ´drop´ anotado entre palos por Mansilla.

DH VRAC QUESOS ENTREPINARES - RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL, 23-26

DH VRAC Quesos Entrepinares: Marcos Muñiz, David Gallego, Genco, Cavidi, Arnau Ojeda, Marc Sánchez, Arnau Vélez, Mastouroi, Cane, Taibo, Pablo Mateos, González Del Pino, Alonso, Molinero y Héctor Toquero. También jugaron: Álex Pérez, Tchumburtidze, Gonzalo Domínguez y Martín Serrano

Recoletas Burgos-Caja Rural: Sivori, Gil, Domínguez, Sacovechi, Wagenaar, Molina, Zumeta, Bustos, Rocaries, Santiago Mansilla, Canepa, Guille Mateu, Rascón, Gómez y Casteglioni. También jugaron: Vázquez, Aduriz, Snyman y Rodríguez.

MARCADOR: 0-5 (9´) Rascón. Ensayo 0-7 (9´) Santiago Mansilla. Transformación. 3-7 (13´) Taibo. Puntapié de castigo. 3-10 (18´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo. 6-10 (27´) Taibo. Puntapié de castigo. 11-10 (30´) Pablo Mateos. Ensayo. 13-10 (30´) Taibo. Transformación.13-13 (37´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo. -Descanso-. 18-13 (51´) Molinero. Ensayo. 20-13 (51´) Taibo. Transformación.23-13 (58´) Taibo. Puntapié de castigo. 23-16 (69´) Santiago Mansilla. Puntapié de castigo. 23-21 (76´) Sacovechi. Ensayo. 23-23 (76´) Santiago Mansilla. Transformación. 23-26 (80´+) Santiago Mansilla. Drop convertido a palos.

ÁRBITROS: José Luis Murillo García-Gil, José Ignacio Covassi y Pablo Casellas Saittas. (Colegio catalán). Tarjetas: No hubo.

CAMPO: Pepe Rojo