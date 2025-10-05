Díaz Gallego acaba octavo en Langkawi y De la Calle es décimo en la Copa Agostoni

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Tour de Langkawi llegó a su fin en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, y José Manuel Díaz confirmó su puesto entre los 10 primeros de la general. El jienense escaló dos posiciones en los últimos días para finalizar octavo. Esta última etapa se seleccionó en los dos ascensos puntuables de segunda categoría, que redujeron el pelotón de favoritos a apenas 30 corredores. El escalador andaluz y su compañero Clément Alleno aguantaron junto a los más fuertes, concluyendo la etapa en 9ª y 12ª plaza, respectivamente.

La general no sufrió grandes cambios a pesar de la pelea por las bonificaciones y la igualdad fue máxima hasta el final. Díaz Gallego mantuvo un buen nivel en las ocho jornadas y pudo concluir octavo, a solo 14 segundos del vencedor, casi emulando la sexta plaza que consiguió en 2024. Por el contrario, Mario Aparicio pasó un mal día por una enfermedad y acabó cayendo de los puestos de honor en esta jornada final. Por su parte, Alleno acabó 20º en la general y Jambaljamts Sainbayar finalizó 26º.

José Manuel Díaz acabó en la octava posición de la general en Malasia.Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

El escalador mongol se quedó a las puertas del triunfo en la clasificación de la montaña, donde finalizó segundo, empatado a puntos con el ganador. También subió al podio como tercer clasificado de la clasificación de corredores asiáticos. En cuanto al ranking por equipos, el Burgos Burpellet BH acabó en la tercera posición, como muestra del buen trabajo coral de los seis ciclistas morados.

En las clásicas italianas, el equipo burgalés logró igualmente un top-10 en otra carrera de mucha entidad. Hugo de la Calle acabó décimo en la Copa Agostoni tras formar parte de la escapada junto a Sergio Chumil. Ambos ciclistas morados demostraron su fortaleza para entrar en un grupo delantero de 17 ciclistas que se formó en la segunda vuelta al circuito montañoso. Las subidas se fueron enlazando y el pelotón no pudo nunca atrapar a esta fuga, que acabaría disputándose la victoria.

Hugo de la Calle entró en la escapada en Italia y acabó 10º al sprint.Alessandro Perrone / Sprint Cycling Agency

A 40 kilómetros de la meta, dos rivales se marcharon en busca de la victoria y los dos ciclistas morados aguantaron en el grupo que pelearía por el tercer escalón del podio. En la llegada a la ciudad de Lissone, Hugo de la Calle acabó en una destacada décima posición gracias a una buena punta de velocidad que ya había mostrado en La Vuelta. Sin tiempo para el descanso, el Burgos Burpellet BH competirá a inicios de esta próxima semana en otras dos clásicas en Italia: la Copa Bernocchi (lunes 6) y los Tres Valles Varesinos (martes 7).