El Mirandés saca un punto de oro en Valladolid

Arrancó un buen empate el Mirandés en Zorrilla en un encuentro en el que obtuvo mucho premio para el fútbol desplegado en un encuentro en el que, mayoritariamente, los de Fran Justo estuvieron encerrados en su área. Mientras, el Valladolid lo intentó hasta la saciedad, pero le faltó acierto por suerte para los mirandesistas, que pudieron ganar el choque en un final loco en el que también pudieron perderlo.

Apostó de nuevo por un 5-3-2 Fran Justo, y, de entrada, no le funcionó la táctica ante un Real Valladolid que desde el inicio superó a su rival y empezó a generar problemas en el área rojilla. ya en el minuto 1 entraba Garriel por banda izquierda y la ponía un balón a Peter Federico, que tardaba demasiado en decidir si remataba o cedía el balón y dio tiempo a llegar a la defensa mirandesista, Ya en el minuto 9 volvía Garriel a poner en apuros a la zaga visitante, aunque esta vez Novoa conseguía cortar su centro.

Intentaba el Mirandés juntar más las líneas y presionar la salida de balón de su rival, y de una de esas llegaba su primera aproximación al área contraria en una recuperación de balón en la que Novoa encontraba a Illescas, que remató demasiado alto. Una acción que, ciertamente, fue un espejismo en medio del dominio y acoso de los pucelanos, que volvían a tenerla en el minuto 12, en otro gran centro de Garriel al que no llegaba por un milímetro Peter Federico.

Sufría el Mirandés, que apenas conseguía pasar del centro del campo con el balón controlado. Estaban los rojillos muy metidos atrás y no encontraba la manera de generar juego en el centro del campo y mucho menos conectar con El Jebari, que estaba demasiado solo arriba.

Aún así, no desfallecían los rojillos, que poco a poco conseguían, al menos, aguantar más la posesión y evitar las llegadas del Real Valladolid, y a partir de ahí ir creciendo para tocar más pelota e incluso protagonizar alguna llegada al área contraria, como en una buena transición en el minuto 16, que Marino Illescas enviaba por encima de la portería. O en el 19, en otro remate desde la frontal de Illescas, que tampoco acertaba con la portería contraria. Tampoco el Valladolid conseguía generar ocasiones claras y finalmente era el Mirandés el que conseguía marcar en una jugada ensayada con saque de Marino, remate de cabeza de Juan Gutiérrez y, tras varios rechaces, golazo de Barea. No hubo más antes del descanso, después de que el VAR revisase la jugada y la diese por buena.

Apretó el Valladolid en el inicio de la segunda mitad, embotellando al Mirandés en su área. No conseguían los rojillos salir de su área, aunque defendían con orden y no permitían a los locales generar ocasiones de verdadero peligro. Sin embargo, cada vez llegaba con más insistencia el equipo pucelano a las inmediaciones del área rojilla y Peter Federico y Meseguer las tuvieron antes del cuarto de hora de la reanudación.

Apostaba Fran Justo por realizar un triple cambio y dar entrada a Eto´o, Carlos y Thiago para tratar de cerrar el partido.Apenas tuvieron tiempo de pisar el campo las incorporaciones rojillas cuando a punto estaba de llegar el empate en un cabezazo de Latasa que obligaba a lucirse a Nikic.

Estaba apretando el Valladolid, pero era Eto´o el que. conseguía levantar a propios y extraños de sus asientos en el 72, cuando acabó enviando el balón al fondo de las mallas, aunque el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. El que si subió al marcador, en el 75 fue el gol del empate de los pucelanos tras una buena pared entre Tomeo y Alani que remataba de tacón Ponceau al fondo de las mallas en la enésima llegada de los locales por la banda izquierda.

Insistían los locales y perdonaba Delgado de volea en el punto de penalti en otra internada por la izquierda en la que llega tarde Medrano.

Pudo adelantarse de nuevo el Mirandés en el minuto 89 en la primera ocasión en que salían de su propio campo los rojillos desde el minuto 60: robo de Medrano, pase de oro de Carlos Fernández y remate de Eto´o que despejaba in extremis Guilherme para salvar a los suyos. Una acción que, sin embargo, espoleó a los locales, que se lanzaron con todo en busca del gol en los minutos finales, dando también ocasión al Mirandés de salir a la contra y pudo llegar así el gol de nuevo ya en el descuento. También pudo marcar el Valladolid en botas de Ponceau, en una ocasión en el 93 que salvó Iker Córdoba.

REAL VALLADOLID CF - CD MIRANDÉS, 1-1

Real Valladolid CF: Guilherme, Iván Garriel, Tomeo, Torres, Alejo, Meseguer (Chuki, 67´), Lachuer (Ibrahim Alani, 46´), Peter Federico, Tenés (Jorge Delgado, 67´), Biuk (Ponceau, 67´), Latasa (Arnu, 83´).

CD Mirandés: Nikic, Novoa, Martín, Petit (Carlos Fernández, 65´), Pablo Pérez (Medrano, 46´), Barea, Marino (E. Eto´o, 65´), Juan G., I. Córdoba, Bauza (Álex Cardero, 83´), El Jebari (Thiago, 65´).

GOLES: 0-1 (37´) Barea. 1-1 (75´) Ponceau.

ÁRBITRO: Lax Franco (Colegio murciano). Tarjeta amarilla a Marino Illescas y Adrián Pica (en el banquillo).

CAMPO: José Zorrilla.