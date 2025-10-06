El Burgos CF y el CD Mirandés se medirán al Tordesillas y al Astorga en Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF y el CD Mirandés ya conocen a los que serán sus rivales en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto que entrena Luis Miguel Ramis se medirá al Atlético Tordesillas, equipo que milita en la Tercera RFEF. No tendrá que realizar un largo desplazamiento el equipo burgalés para disputar una eliminatoria que será a partido único en el campo del bloque vallisoletano entre el martes 28 y el jueves 30 de este mes.

El equipo vallisoletano ocupa la séptima posición en su su grupo de Tercera Federación y cuenta entre sus filas con jugadores como el ex de la Arandina Jorge González 'Pesca'.

Por su parte, el Mirandés tendrá un desplazamiento algo más largo hasta Astorga, que milita en la Segunda RFEF. El equipo de Fran Justo visitará La Eragudina en esta primera eliminatoria del torneo del KO. El partido será también entre los días 28 al 30 de octubre.

Ha sido el jugador jabato Martín Pascual el que ha 'emparejado' a los dos equipos en el sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol. Un sorteo que traía como novedad los grupos territoriales a la hora de confeccionar los emparejamientos.