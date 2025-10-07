Fichaje internacional para el Burgos BH: llega el puncheur italiano Lorenzo Quartucci

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH ya ha empezado a construir su plantilla para 2026 con la incorporación del italiano Lorenzo Quartucci, un ciclista de 26 años que llega tras una temporada en la que ha firmado las mejores cifras de su carrera profesional. Procedente del Team Solution Tech-Vini Fantini, Quartucci se une al conjunto burgalés por una campaña, con la vista puesta en consolidar su progresión y desarrollarse como un corredor completo y competitivo.

El ciclista de Sansepolcro, de perfil puncheur y con una notable punta de velocidad, ha sido uno de los nombres más constantes del calendario asiático y europeo en pruebas de un día. En 2025 ha sumado dos victorias —una etapa en el Tour de Tailandia y la clásica The Road Race Tokyo Tama— además de 22 puestos entre los diez primeros en diversas carreras de un día y pruebas por etapas. Este rendimiento le ha permitido superar los 400 puntos UCI en la temporada.

Sin embargo, la temporada se cerró de forma prematura por una lesión.

“Cuando recibí la propuesta del Burgos Burpellet BH me sentí honrado y pensé que había llegado el momento de plantearme un nuevo reto después de tres años en el mismo equipo. El Burgos Burpellet BH representa una importante oportunidad de crecimiento, a nivel personal y como corredor. Estoy muy satisfecho con esta temporada, con dos victorias y varios puestos entre los diez primeros, tanto en las clásicas de un día como en las carreras por etapas", explicó. El nuevo fichaje para el Burgos BH recuerda que tuvo que interrumpir la temporada "antes de lo previsto porque una caída en el Giro della Romagna me provocó una lesión en el cuádriceps. Estoy muy motivado por empezar la nueva temporada con el maillot del Burgos Burpellet BH. Espero repetir los resultados de este año y dar un paso más como ciclista”, explicó el corredor.

El italiano ha disputado la Strade Bianche en dos ocasiones.Luca Bettini / SprintCyclingAgency

Desde la dirección deportiva del equipo también hay confianza plena en el potencial del fichaje. “Lorenzo va a ser un corredor importante para el equipo. Ha demostrado un gran nivel este año, de enero hasta septiembre. Es un ciclista muy constante, con cualidades de puncheur y también una punta de velocidad interesante", analizó Damien Garcia, director deportivo del conjunto.

"Nos va a aportar mucho en finales al sprint de grupos reducidos. Esperamos que se desarrolle y siga creciendo como ciclista unido a nuestro equipo. Estamos deseando empezar a trabajar con él y seguro que nos aportará unos resultados muy buenos en el futuro”, valoró.

Con Quartucci, el Burgos Burpellet BH incorpora un perfil versátil, que puede ser decisivo tanto en etapas quebradas como en llegadas al sprint de grupos reducidos.

Quartucci dio sus primeros pasos como profesional en 2021 con el equipo italiano Zalf Euromobil Fior. Desde entonces, su evolución ha sido sostenida. En 2022 se subió al podio en el Trofeo Città di Brescia y fichó por el Team Corratec-Selle Italia. Ya en 2023 se dejó ver en varias pruebas del calendario internacional, siendo cuarto en el Gran Premio Santa Rita y décimo en el Tour de Hainan. En 2024, su nombre empezó a sonar con fuerza tras firmar resultados en citas de mayor nivel como el Tour de Estambul o el GP Vorarlberg.

El despegue definitivo llegó en 2025. Quartucci comenzó la temporada con un destacado cuarto puesto en el Tour de Sharjah y se mantuvo competitivo hasta el cierre de campaña. Disputó pruebas WorldTour como el UAE Tour y la Strade Bianche, y brilló nuevamente en Asia, siendo tercero en el Tour de Tailandia y quinto en el de Taiwán. Más adelante, volvió a demostrar solidez en el calendario italiano con un segundo puesto en el Trofeo Città di Castelfidardo y un cuarto lugar en el Trofeo Alcide de Gasperi. En el tramo final del curso, añadió nuevas actuaciones destacadas en el Czech Tour, el Gran Premio Kranj, el Trofeo Matteotti y la Milano-Rapallo.