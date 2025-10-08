Las futuras estrellas del San Pablo Burgos se preparan para competir en la nueva Liga U

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Grupo de Santiago, filial del San Pablo Burgos, se ha presentado oficialmente este miércoles, listo para competir en la temporada 2025/26 de la recién estrenada Liga U, una categoría diseñada para facilitar la transición de los jugadores júnior al baloncesto sénior sin saltos bruscos de nivel competitivo.

El director deportivo del San Pablo, Albano Martínez destacó el valor que representa la creación de la Liga U, ya que, en su opinión, “es un modelo que, de primeras, es muy atractivo", puesto que "cuando muchos jugadores acaban su etapa júnior, tenían que enfrentarse directamente a jugar con jugadores profesionales de cualquier edad y muchas veces había un escalón muy grande".

Martínez insistió en que esta nueva liga permitirá una adaptación más gradual de los jóvenes talentos y remarcó que el club ha confeccionado “una plantilla muy competitiva”, integrando tanto jugadores locales como incorporaciones de otras procedencias.

El equipo estará compuesto por Ramiro Rodríguez, Joaquín Taboada, Marcos Bella, Samuel Martín, Daniel Rodríguez, Alonso Reyes, Liam Krispin, Amadou Traoré, Manuel García y Aksel Laso, todos bajo la dirección técnica de Carles Leal.

El entrenador valenciano ha mostrado su entusiasmo por el proyecto y admitió en la presentación del equipo que afronta su papel "con muchas ganas, sobre todo, para ayudar a los jóvenes a mejorar como jugadores y como personas, además de hacer que el nombre del club siga creciendo y que las empresas que confían en él también se vean reforzadas en nuestro trabajo diario”.

Leal ha valorado positivamente el enfoque de la Liga U, que considera “una gran oportunidad para los jóvenes que quieren seguir estudiando aquí en España”, ya que les permite compaginar formación académica y deportiva con mayor estabilidad.

La presentación, que se celebró en el concesionario de Grupo de Santiago, contó con la presencia del patrocinador del equipo, la plantilla y representantes del club y de su entorno, encabezados por el gerente y director deportivo del San Pablo Burgos, Albano Martínez; el director general de Grupo de Santiago Automoción, Fernando de Santiago; el director de cantera, Diego Santamaría; el directivo de cantera, Miguel Ángel Segura; y el entrenador del equipo, Carles Leal, junto con los jugadores y el cuerpo técnico.

Durante la presentación, Fernando de Santiago subrayó el compromiso de su empresa con el deporte local. “Para nosotros, es un orgullo que año tras año sigamos tratando de apoyar, porque el trabajo lo hacéis vosotros, a este estupendo equipo, que además este año va a tener una competición mucho más emocionante”, afirmó y recordó también los inicios de la colaboración de su grupo empresarial con el baloncesto burgalés, remontándose a los tiempos del Basket Burgos 2002.