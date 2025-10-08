El Burgos Burpellet BH compite en China con dos equipos: uno para esprints y otro para montaña

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En el tramo final de la temporada, el Burgos Burpellet BH vuelve a China con un doble frente de competición. El equipo afronta dos pruebas en paralelo, adaptando su bloque de corredores al perfil de cada carrera: el Tour de Taihu Lake, orientado a los velocistas, y el Tour de Mentougou, más exigente en montaña.

Por quinta ocasión consecutiva, la formación morada competirá en el Tour de Taihu Lake, prueba 2.Pro del calendario UCI, que se celebrará del jueves 9 al domingo 12 de octubre en los alrededores de Shanghái. Serán cuatro etapas llanas, diseñadas para decidirse al esprint, con la excepción de la jornada inaugural, que incluye una subida de dos kilómetros en un circuito en torno al Garden Expo Park de Nanjing.

La segunda etapa, con salida y llegada en Wujiang (Suzhou), se extenderá durante 122 kilómetros junto a la costa, sin apenas desnivel. La tercera, entre Nantong y Qidong, apenas sumará 79 kilómetros, mientras que la última etapa, en Wuxi, alcanzará los 137 kilómetros en otro recorrido totalmente plano. Las bonificaciones tanto en meta como en los sprints intermedios volverán a ser decisivas para la clasificación general.

El equipo presenta un bloque adaptado al perfil de la prueba, liderado por Daniel Cavia, en gran forma tras su victoria en el Tour de Huangshan. Le acompañarán David Martín, Georgios Bouglas, Rodrigo Álvarez y Jambaljamts Sainbayar, este último con opciones en la general. Ángel Fuentes ejercerá de lanzador en los últimos metros de cada etapa.

Al mismo tiempo, el Burgos Burpellet BH disputará por primera vez el Tour de Mentougou, una carrera 2.2 UCI con un perfil opuesto: exigente en montaña y con menos espacio para los velocistas. La prueba arrancará el domingo en Mentougou con una etapa de 129 kilómetros y varios puertos largos, con final en alto en el templo Baipu. La jornada del lunes será completamente llana, sobre un circuito urbano de 14 vueltas. El desenlace está previsto al esprint.

La carrera concluirá el martes en Qingshui, con una etapa de 115 kilómetros marcada por dos ascensos puntuables, el último de ellos con 15 kilómetros de subida antes del descenso final hacia meta.

En este frente montañoso, el equipo burgalés contará con escaladores como José Luis Faura, que regresa a la competición tras su participación en La Vuelta, además de Mario Aparicio y Carlos García Pierna. Para los finales rápidos, Antonio Angulo y Clément Alleno asumirán el protagonismo. El japonés Tomoya Koyama completa el equipo con opciones en las llegadas masivas.