El Tizona acusa un final de infarto y con polémica y Fuenlabrada se lleva la victoria

Sufrió mucho Grupo Ureta Tizona Burgos para tratar de frenar a Benite, no lo consiguió. Flexicar Fuenlabrada fue casi siempre por delante en el marcador y en la segunda mitad comenzó a abrir brechas importantes que los locales solo conseguían reducir cuando Benite descansaba, pero no fue suficiente y los de Juste sumaron su segunda derrota consecutiva.

Comenzaron pronto las hostilidades en El Plantío y Flexicar Fuenlabrada, con Kasibabu brillando con luz propia en el rebote defensivo, conseguía colocarse con un preocupante 2-7 en apenas dos minutos de juego. No conseguía Gerard Jofresa frenar a Benites y los burgaleses sufrían, aunque conseguían mantenerse en el partido (9-13).

Lo intentaba Jordi Juste moviendo el banquillo y la entrada de Totte Alonso acabó dándole el plus que necesitaba para darle la vuelta al luminoso (15-13).Intentaba Flexicar Fuenlabrada recuperar el control del partido realizando algunos ajustes defensivos.

El encuentro estaba ahora muy igualado, con idas y venidas y alternancias en el electrónico. Una dinámica que se mantuvo en la recta final del cuarto, con los dos equipos jugando con mucha intensidad y velocidad y un canastón de Gerard Jofresa para firmar un triple ante Rigot y poner el 23-20, aunque una canasta final de Flexicar Fuenlabrada ponía el 23-22 al final del primer cuarto.

Seguía la igualdad en el inicio del segundo cuarto, con Kasibabu cazando un rebote casi imposible para poner de nuevo por delante a los madrileños (23-24).Nadie levantaba el pie del acelerador y el ritmo era vertiginoso, aunque grupo Ureta Tizona Burgos estaba teniendo muchos problemas para encontrar aro en este inicio de cuarto y después de 3 minutos disputados solo había conseguido firmar 2 puntos en dos tiros libres de Huelves, lo que, pese a sus esfuerzos defensivos, permitía a Flexicar Fuemlabrada colocar el 25-28 en el luminoso. No lo dudaba Jordi Juste, que paraba el partido.

A la vuelta, Jackson lo empataba con un triple y volvía a empezar el toma y daca, aunque no fue hasta el minuto 17 cuando los burgaleses volvían a ponerse por delante con una canasta de Ayoze Alonso (36-34). Eso sí, defendía con contundencia el equipo burgalés, que cometía demasiadas personales y daba vida a su rival, mientras ellos tiraban de acierto en el tiro exterior para no perder la estela de su rival e irse al descanso con un ajustado 42-44 en el marcador.Ya en la segunda mitad, continuaban las espadas en todo lo alto.

Ahora, los madrileños encontraban también el acierto en los triples que le había faltado en la primera mitad y con ello conseguían hacer añicos la zona burgalesa, aunque Tizona aguantaba y a 7´15 para el final se llegaba con 50-51 en el marcador, cuando Totte Alonso veía como el colegiado le señalaba la cuarta personal y, por protestar, recibía también la quinta. Una acción que daba alas a los madrileños, que ponían el 52-57, con Manchón desquiciando a la defensa local.

Restaban cinco minutos para el final del tercer cuarto y Burgos pasaba por sus peores momentos. Lo intentaba Juste con un cambio en la dirección del equipo, sentando a Ayoze Alonso y dando entrada a Huelves.Conseguían los locales cortar la escapada local con un triple de Jackson, que llevaba ya cinco de cinco (56-57).

Le replicaba Benite, imparable también en el otro aro, para poner el 58-64 con dos triples consecutivos que, junto a la precipitación de los locales en ataque y otro triple de Murphy elevaban la renta visitante hasta el 58-67 y obligaban a Jordi Juste a pedir un tiempo muerto a 2´30 para el final del tercer cuarto.Tiraba de oficio Grupo Ureta Tizona Burgos para meterse de nuevo en el partido y conseguir igualar el marcador sobre la bocina con un rebote y canastón de Ramón Vila (67-67).

Ya en el cuarto decisivo, volvía el técnico madrileño a dar entrada a Benite en cancha y los suyos recuperaban la contundencia ofensiva, aunque no conseguían ahora abrir brecha ante un Tizona que fallaba en ataque, pero se mantenía con vida (72-75, minuto 33). Aguantaba poco, sin embargo, un Tizona que volvía a caer en los errores y veía cómo el rival se iba hasta los nueve puntos de renta mediado el cuarto (72-81).

Dos buenas acciones defensivas daban algo de aire a los locales (76-83, minuto 37). Metía toda la pólvora de que disponía Juste, que no conseguía cambiar la situación, aunque no se descolgaba del todo Tizona, que a 22 segundos del final se ponía a 3 tras un triple de Jofresa. Paraba el partido el técnico de Fuenlabrada para ordenar la que podía ser la última jugada de los suyos.

Una polémica decisión arbitral, con un más que dudoso campo atrás que otorgaba dos tiros libres a Benite, parecía dejar sin opciones a los locales (86-91), pero Jofresa, con 3 tiros libres, ponía el 89-91, a 9 segundos del final. No fue suficiente y la victoria se escapó de El Plantío.