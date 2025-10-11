El Mirandés mejora, pero le faltó acierto ante un Leganés que apretó mucho al final

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ofreció mejores sensaciones el conjunto de Fran Justo en su duelo en Mendizorroza ante el Leganés, un partido en el que los rojillos no especularon ni se encerraron atrás, tratando de buscar la portería contraria desde el inicio. Y tuvieron un par de ocasiones claras, sobre todo en la primera mitad, aunque sigue dando la sensación de que al equipo le falta chispa arriba, claridad de ideas para culminar las jugadas. Y a punto estuvo de pagarlo caro el CD Mirandés ante un Leganés que, a partir del minuto 60, fue mejor que su rival y tuvo ocasiones para haberse llevado los tres puntos. No lo consiguieron y el encuentro se saldó con un empate que puede considerarse justo por la falta de acierto de unos y otros.

Salió el Mirandés con más ideas ofensivas que en anteriores encuentros en Mendizorroza. Cierto es que seguían los de Fran Justo sin conseguir generar ocasiones claras en el área contraria, aunque al menos daba la sensación de que buscaban el área contraria, con un juego más vertical.

Mientras, el Leganés aprovechaba los espacios y ya en el minuto 3 tuvo una buena ocasión en un pase en profundidad de Naim sobre Miguel, que obligaba a Juanpa a despejar a córner. Y en el 11 era el propio Naim el que se iba por banda izquierda y ponía otro centro al área que obligaba a intervenir de nuevo al meta jabato.

Sin embargo, la más clara la tuvo el Mirandés en el minuto 29, en una internada de El Jabari por banda izquierda, que alcanzaba la línea de fondo, levantaba la cabeza y le ponía el balón en el punto de penalti a Bauzà. Pero el balón botaba justo antes de que rematase el jugador rojillo, que acabó enviando a las nubes.

El Mirandés mejora su imagen en Mendizorroza pero sigue sin gol.LALIGA

Parecía que empezaba a llegar mejor el Mirandés, con las líneas muy adelantadas y buena actitud, presionando bien en campo contrario y sin especular.

Le del Leganés llegó en el 34, en una carera de Duk por la izquierda, que no acabó en gol por muy poco. Unos minutos después volvían a tenerla los pepineros en un saque de falta en que el balón se le escapa de las manos a Juanpa, posibilitando un segundo remate de los madrileños, aunque en esta ocasión si conseguía blocar la pelota el guardameta rojillo, evitando el gol.

Estaba apretando el Leganés en los últimos 15 minutos de esta primera mitad, encerrando al Mirandés en su área y protagonizando varias llegadas con peligro.

Tras el descanso recuperó algunos metros el Mirandés, que volvió a perdonar a los 5 minutos de la reanudación en una buena jugada de El Jebari, que cruza el balón ante la salida del portero, pero la ajusta demasiado y acaba estrellándolo en el palo. La replica del Leganés no se hizo esperar y Cruz estuvo a punto de adelantar a los pepineros con un disparo lejano.

Fran Justo da instrucciones a Petit en la banda de Mendizorroza.LALIGA

Sin embargo, eran los jabatos quienes generaban más peligro, aunque no acababan de encontrar el gol y optaba Fran Justo por dar entrada a Eto´o para tratar de aprovechar los espacios. Pero era el Leganés, el que metía también pólvora arriba y a partir del minuto 65 volvía a tener las mejores ocasiones, obligando a Juanpa a salir in extremis en dos ocasiones para evitar el gol de los visitantes.

Sufría ahora el Mirandés, que metía piernas frescas pero no conseguía generar ocasiones claras. Era el Leganés el que más proponía y generaba de ahí al final de partido, como en el minuto 74, en un pase entre líneas para Diawara, que acaba rematando mal y desviado. O en el 82, en una falta de entendimiento de la defensa rojilla que aprovecha Naim para probar con un disparo cruzado que se le va fuera.

El Mirandés resiste en Mendizorroza ante un Leganés que apretó hasta el final.LALIGA

Insistía el Leganés ante un Mirandés que lo intentaba, pero que acababa perdiendo fuelle cuando llegaba a la media luna. Y mientras, los pepineros seguían generando peligro y a punto estaban de adelantarse en el 86, en un buen centro de Rubén Peña sobe Melero, que detenía en dos tiempos Juanpa.

Lo intentaban los jabatos al contragolpe, pero una vez más erraba en la toma de decisiones en el último pase y la última del partido la tuvieron los visitantes, que estuvieron mejor en esta segunda mitad, aunque sin acierto para desnivelar el marcador.