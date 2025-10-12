Exhibición del Burgos Burpellet BH en China: tres ciclistas en el podio y liderato asegurado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos Burpellet BH firmó una actuación para la historia en la primera etapa del Tour de Mentougou (2.2 UCI) en China, sumando su décimo triunfo de la temporada y copando los tres primeros puestos del podio. Carlos García Pierna se alzó con su primer triunfo como profesional al culminar una larga fuga, seguido de cerca por Clément Alleno y Antonio Angulo. Además, José Luis Faura (6.º) y Mario Aparicio (7.º) se colaron entre los diez mejores. García Pierna se hizo además con el maillot amarillo, el de la montaña y el de la regularidad. La general queda muy encarrilada para los escaladores morados.

Para el madrileño, cerrar la temporada con un éxito así tenía un valor especial después de su prematuro abandono en La Vuelta por enfermedad. La etapa arrancó con múltiples ataques, entre ellos de Mario Aparicio, pero fue García Pierna quien logró conectar con la escapada durante el segundo ascenso del día. Con determinación, seleccionó el grupo y luego se marchó con otros dos corredores, hasta lanzarse en solitario en el puerto de 18 kilómetros de ascenso, pese a que aún restaban 55 kilómetros para la meta.

Los morados controlaron la carrera en bloque. Mientras Faura, Aparicio y Alleno vigilaban desde el grupo perseguidor, Alleno aprovechó el descenso técnico para alcanzar a García Pierna. Juntos alternaron relevos hacia la meta, en un gesto de compañerismo que terminó con García Pierna imponiéndose.

Por detrás, Angulo llegó en solitario para hacerse con la tercera posición, mientras Faura y Aparicio completaban la actuación con un sólido sexto y séptimo lugar. Las diferencias dejan la clasificación general en clara ventaja para el equipo morado: García Pierna lidera con margen y el Burgos Burpellet BH domina con holgura la clasificación por equipos.

En sus propias palabras, García Pierna relató que “de salida ya se subía un puerto y hubo muchos ataques. Intentamos meternos en los grupos y, en el segundo puerto del día, se formó una fuga y entré en ella. Más tarde arranqué pensando que saldría gente conmigo a rueda, pero me fui solo"

"Cogí a uno que iba por delante y puse mi paso" explicó y agregó que "tras la bajada, en el llano tuvimos que remar para abrir hueco antes del puerto más largo del día. A nueve kilómetros de la cima ataqué a los dos ciclistas con los que iba. Puse un ritmo fuerte, aunque intentando dosificar la ventaja. En la bajada vi que venía un corredor por detrás y no sabía quién era, hasta que vi que era Clément. Desde ahí, fue intentar ir rápido los dos", relató.

"En la última subida, Clément me dijo que iba un poco más justo y puse un paso que nos permitiera ir rápido y seguir abriendo hueco", narró, y "al final ha sido muy bonito el poder lograr mi primera victoria profesional. Después de todo lo que sucedió en La Vuelta y de haber tenido altibajos este año, sabe muy bien. Ha sido muy trabajada y me siento súper orgulloso de lo que he conseguido hoy, tanto a nivel personal como por el equipo”, recordó.

Alleno manifestó que "ha sido un muy buen día. Carlos entró en la fuga en el segundo puerto. Sabíamos que en el puerto de 18 kilómetros se iba a endurecer la carrera. Carlos coronó con un minuto y medio sobre un grupo en el que íbamos Faura, Aparicio, un corredor italiano y yo. La larga bajada posterior era un poco técnica, la hice a tope y alcancé a Carlos. Pasamos los dos a relevos hasta meta y le dije que la victoria era suya, que había ido todo el día en la fuga. Chava pudo acabar tercero, así que muy bien todo el equipo hoy”.

El Tour de Mentougou seguirá con dos etapas más. La primera, ideal para velocistas, presenta un trazado completamente llano de 117 kilómetros, con trece vueltas a un circuito urbano de 9 km. Será un día rápido y técnico en el que el Burgos Burpellet BH deberá defender el maillot amarillo mientras busca nuevas opciones de triunfo con Angulo, Alleno y el japonés Tomoya Koyama.