Partido de infarto en Burgos: tablas entre Recoletas y Cisneros tras un final agónico

Excelente festival de rugby que se vivió en el campo de San Amaro, donde el Recoletas Burgos y Complutense Cisneros firmaron tablas (40-40). Los gualdinegros llegaron al descanso con una desventaja de 10-27, pero igualaron la contienda (27-27) en el inicio de segunda parte. Mansilla puso el 40-37 en el último minuto, pero los madrileños empataron en el descuento.

Este duelo revivió en este mismo escenario su último enfrentamiento en los cuartos de final del 'play-off' por el título de liga, en el que los burgaleses se vieron sorprendidos y eliminados en los minutos finales por los madrileños (24-25). Por lo tanto, este encuentro tuvo aires de revancha para los de José Basso, que tuvieron un arranque espectacular, logrando dos triunfos 'in-extremis' ante la Santboiana (23-20) y el VRAC Queso Entrepinares (23-26), y querían seguir su racha triunfal.

El inicio del partido hizo invitar al optimismo porque los gualdinegros tardaron solo 10 minutos en colocar un marcador de 7-0, gracias a un gran ensayo logrado por Rocaríes, que aprovechó un gran trabajo de su delantera en la línea de 22, para irrumpir por el medio y dejar el ovalado en línea de ensayo. El 'Bichito' Mansilla se encargó de lograr la transformación.

Sin embargo, los madrileños no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer y Pablo Flores acortó distancias 4 minutos más tarde, gracias a un puntapié de castigo (7-3). Los madrileños demostraron una gran fortaleza en su delantera, que consiguió avanzar metros y, gracias a un 'pick and go', consiguió el ensayo anotado por Santi Petros. Pablo Flores logró la conversión y se volvió a poner el conjunto visitante por delante en el marcador con 7-10(24´)

El Recoletas Burgos tuvo muchos problemas para torpedear a la segura defensa de su rival, que logró alejar el peligro en los intentos ofensivos de los locales, que, sin embargo, lograron igualar el partido con un puntapié de castigo logrado por Mansilla a los 29 minutos (10-10). El partido era un toma y daca continuo y los visitantes volvieron a ponerse por delante con un puntapié de castigo de Pablo Flores (10-13, 32').

Los madrileños siguieron imponiendo su poderío con su delantera y volvió lograr un nuevo ensayo de Santi Petros y con la transformación de Flores se distanció con el 10-20 (36'). Las alarmas saltaron para los gualdinegros que se vieron desbordados de nuevo por el Cisneros, que logró un nuevo ensayo de Iturrioz y una conversión de Flores, colocando al descanso un inquietante 10-27.

Tras la reanudación, el Recoletas Burgos salió con el cuchillo entre los dientes en busca de la remontada. Un ensayo tempranero Facundo López y la posterior transformación de Mansilla mostraron las claras intenciones de remontada de los burgaleses, que siguieron empujando con su delantera y volvieron a lograr otro gran ensayo de Valentín Bustos y una nueva conversión del ´Bichito´ Mansilla, que ponían la emoción al marcador con el 24-27 (50').

El propio Mansilla rubricó la épica remontada poniendo las tablas (27-27) a los 55 minutos. Sin embargo, el Cisneros no se amilanó y respondió con un nuevo ensayo de Laforga y una conversión de Flores le puso con 27-34 (56´). El Aparejadores no estaban dispuestos a ceder y puso de nuevo las tablas (34-34),con un ensayo de Snyman y una transformación de Mansilla a los 63 minutos. Los espectadores disfrutaron de un partidazo con dos equipos dispuestos a ir por la victoria, con continuos intercambios de golpes.

Flores adelantó a los madrileños con otro puntapié de castigo (34-37, 67'), pero Mansilla igualó el choque para los locales con otro puntapié de castigo (37-37, 71'). La emoción subió enteros cuando Mansilla parecía que le iba a dar un nuevo triunfo 'in-extremis' cuando logró un puntapié de castigo en el minuto 80, pero no fue así porque en el añadido el Complutense Cisneros estableció el empate definitivo (40-40) con otro puntapié de castigo transformado por Cachorro, al retirarse lesionado Flores.

DIVISIÓN DE HONOR . JORNADA 3

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - CR COMPLUTENSE CISNEROS, 40-40 Recoletas Burgos-Caja Rural: Bernardo Vázquez, Comesaña, Aduriz, Sacovechi, Wagenaar, Culubret, Snyman, Bustos, Rocaríes, Santiago Mansilla, Facundo López, Mateu, Rascón, Lander Gómez y Dambola. También jugaron: Sánchez, Delia, Domínguez, Sorreluz, García, Mata, Rodríguez, Trascasa.



CR Complutense Cisneros: Fernández-Durán, Santi Petros, Andrés Vallejo, Antozzi, John Bolger, Pujana, Moretón, Iturrioz, Pablo Flores, Ike Irusta, Soriano, Fonseca, Álex García, Yako Irusta y Laforga. También jugaron: Espinos, Gonzalo González, Jorge Gómez, Plaza, Cachorro, Pérez, Bergasa.



MARCADOR: 7-0 (10') Ensayo de Rocaríes. Transformación de Santiago Mansilla.7-3 (14') Puntapié de castigo de Pablo Flores. 7-10 (24'). Ensayo de Santi Petros. Transformación de Pablo Flores. 10-10 (29') Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 10-13 (32') Puntapié de castigo de Pablo Flores. 10-20 (36') Ensayo de Santi Petros. Transformación de Pablo Flores. 10-27 (39') Ensayo de Iturrioz y transformación de Pablo Flores. -descanso-. 17-27 (43') Ensayo de Facundo López y transformación de Santiago Mansilla. 24-27 (50') Ensayo de Valentín Bustos y transformación de Santiag Mansilla. 27-27 (55') Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 27-34 (56') Ensayo de Laforga y transformación de Pablo Flores. 34-34 (63') Ensayo de Snyman y transformación de Santiago Mansilla. 34-37 (67') Puntapié de castigo de Pablo Flores. 37-37 (71') Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 40-37 (80') Puntapié de castigo de Santiago Mansilla. 40-40 (80'+) Puntapié de castigo de Cachorro.



ÁRBITROS: Jon Ibisate Alday, Koldo Lizarzaburu Aperribai y Fernando Raposo Rodríguez (Colegio vasco).Tarjetas:al local Domínguez.



CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro).