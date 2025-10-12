UBU San Pablo Burgos 2031 remonta ante Alcobendas y suma su cuarta victoria

El equipo de Jorge Berzosa sufre pero vence a Alcobendas tras un gran tramo final.TOMAS ALONSO

Le costó más de lo previsto a UBU San Pablo Burgos 2031 imponerse a un Club Balonmano Alcobendas que durante casi 50 minutos hizo valer su fuerza y juventud para sacar de su sitio a los cidianos y ponerlos contra las cuerdas. No conseguían los de Jorge Berzosa sentirse cómodos en la cancha y el marcador se mantenía igualado, hasta que en los últimos 20 minutos, el técnico de los locales consiguió que los suyos se calmasen e impusiesen su superioridad técnica para romper el partido y acabar sumando su cuarta victoria consecutiva.

Comenzó el encuentro con mucha intensidad. Balonmano Alcobendas apretaba en defensa y apenas dejaba maniobrar a UBU San Pablo Burgos, que tardó hasta cuatro minutos en anotar su primer tanto. Habían estrenado el marcador los madrileños dos minutos antes, aunque lo cierto es que el equipo de Jorge Berzosa tampoco daba facilidad alguna a su rival, que cuando la maquinaria burgalesa comenzó a funcionar vio como dos goles de Jaime Fernández ponían el 2-1 en el electrónico. Apretaban los locales, que con otro gol de su otro extremo, Jaime González, ponía el 3-1.

La exclusión de Espinosa en el minuto 6 y medio permitía a los visitantes recortar distancias desde los siete metros. No quedó ahí la cosa y aprovechando su superioridad numérica y un despiste de la defensa cidiana para darle de nuevo la vuelta al luminoso y poner el 3-4.

Lo igualaba Casanova, que al volver del gol, pasó por el pasillo central y fue excluido. Esta vez aguantó mejor la inferioridad el equipo local, que mantuvo la igualdad en el luminoso, entre otras, gracias a las paradas de Gerard Forns, intratable en este inicio de partido con 4 paradas en apenas 11 minutos de partido (5-5).

La igualdad era máxima, aunque UBU San Pablo Burgos defendía al límite y en el minuto 7 tenía que afrontar dos minutos con dos jugadores menos tras las exclusiones de .......Morais... y Nassim. Aguantaban los de Berzosa, que salían de esa doble inferioridad con ventaja de un gol en el luminoso (8-7). Una vez más se adelantaban los cidianos que, sin embargo, no conseguían romper el partido ante un Balonmano Alcobendas muy sólido en defensa y que estaba completando también buenas acciones ofensivas (10-9, minuto 22).

Mientras, la defensa de los burgaleses estaba muy hundida, dejando demasiados espacios a los madrileños para llegar a zona de remate y mantenerse en el partido e incluso ponerse por delante en el marcador justo cuando restaban apenas dos minutos para finalizar la primera mitad (13-14).

Supo aprovechar UBU San Pablo Burgos 2031 esa primera superioridad numérica de que dispuso para volver a ponerse por delante con dos goles de ventaja que conseguía aguantar ya hasta el descanso (16-14).

Ya en la segunda mitad, apretaban los dientes en defensa los madrileños en busca de la remontada, generándole muchos problemas a un rival que aguantaba su renta, pero acababa de nuevo con un hombre menos tras la expulsión de Miguel Malo en poco más de tres minutos y medio (17-15). Aprovechó esa superioridad Alcobendas a la perfección, neutralizando la renta de su rival y colocando el 17-17 en el luminoso.

No estaba cómodo UBU San Pablo Burgos en un partido que se estaba jugando al ritmo impuesto por los madrileños, provocando una y otra vez a su rival, que volvía a quedarse en inferioridad tras la segunda exclusión de Espinosa y veía como Alcobendas s eponía de nuevo por delante en el marcador a falta de poco menos de veinte minutos para el final del partido.

No lo dudaba Jorge Berzosa, que pedía tiempo muerto en busca de una reacción de los suyos. Y lo conseguía. Mucho más calmado, UBU San Pablo Burgos 2031 conseguía centrarse en la pista e igualar el partido a 19. La maquinaria cidiana había empezado a funcionar. El equipo encontraba por fin su juego, se sentía cada vez más cómodo y dejaba fuera de juego a un Balonmano Alcobendas que pronto veía cómo los locales se ponían de nuevo con dos goles de ventaja (22-20).

No conseguían ahora los madrileños sacar de su sitio a los burgaleses, que presionaban bien y forzaban una nueva pérdida de balón de su rival para poner el 23-20 al contragolpe. Ni siquiera la segunda exclusión de Nassim afectó ahora al juego de los burgaleses, que a diez minutos para el final ganaban ya de 7 goles (28-21).

Se había acabado el partido para un Balonmano Alcobendas que aunque peleó hasta el final, no consiguió ya arrebatarle el triunfo al cuadro de Jorge Berzosa.

DIVISIÓN DE HONOR PLATA . JORNADA 5

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - CLUB BALONMANO ALCOBENDAS, 33-27 UBU San Pablo Burgos 2031: Gerard Forns (p), Joao Furtado (2), Jaime Fernández (2), Jaime González (1), Miguel Malo (4), Martins (1), Asier Pedroarena (3). También jugaron: Nassim (1), Javier Espinosa (1), Pablo Gómez /3), Tomás Moreira (3), Marcos García (2), Fabrizio Casanova (3), Santamaría (p), Brian, Adrián Sánchez (7).



Club Balonmano Alcobendas: Ramón Fuentes (1), Suárez (1), David Torrejón (2), Aguado (1), Ibai Carrasco (3), Óscar Ruiz, Sergio Lozano (2), Díez, Moreno (6), David Ventas (4), Maidana (1), Pinto (5), Echevarria (p), Lita (1).



PARCIALES: 2-0 (5’); 4-3 (10’); 6-4 (15’); 9-7 (20’); 12-10 (25’); 17-15 (descanso); 17-15 (35’); 18-18 (40’); 24-20 (45’); 28-21 (50’); 30-22 (55’); 33-27 (final).



ÁRBITROS: David Montes González y Armando Pérez Pomares (Colegio andaluz).

EXCLUSIONES: Joao Furtado, Nassim (2), Espinosa (2), Moreira, Jaime Fernández, Casanova, Miguel Malo; Aguado, Moreno, Lozano (2).



PABELLÓN: Municipal El Plantío.