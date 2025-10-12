San Pablo Burgos se hunde en Bilbao tras una primera parte para olvidar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No dejó buenas sensaciones San Pablo Burgos en el Bilbao Arena donde los de Savignani dejaron poco juego, mucha individualidad y la sensación de que el equipo no juega a nada. Solo Fischer parecía dar consistencia al juego de equipo de los burgaleses en el poco tiempo que estuvo en cancha. Con todo, llegaron a ir perdiendo de 21 puntos los visitantes en el segundo cuarto, aunque la falta de acierto de Bilbao Basket y la entrada de Fischer metieron a los visitantes ene l partido en el tercero, pero nunca dio la sensación de que pudiese cambiar la situación.

Comenzó el encuentro con mucho ritmo, aunque poco control de unos y otros. La precipitación y los falllos condicionaron los primeros minutos y los primeros puntos llegaron desde la línea de tiros libres. Un triple de Sergio García rompía la sequía y colocaba a los burgaleses con 0-5 en el electrónico. Parecía que los de bruno Savignani conseguían templar mejor los nervios iniciales y mantenían esos cinco puntos de renta, pero Surne Bilbao Basket apretaba, forzando a los burgaleses a emplearse a fondo en defensa y aprovechando los tiros libres para apretar el marcador (6-7, minuto 3).

La igualdad era máxima, Jackson anotaba para los burgaleses, pero los bilbaínos habían conseguido frenar sus pérdidas de balón y conseguían romper también la zona visitante. Sufría ahora San Pablo Burgos, que veía como dos tiros libres y una canasta de Martin Krampelj permitía a los locales colocarse con 3 puntos de ventaja a 4´30 para el final del primer cuarto.

Movía el banquillo Savignani, pero no conseguían los burgaleses recuperar el control del partido y Surne Bilbao Basket aguantaba con 5 de renta. Aparecía Corbalán para echarse el equipo a las espaldas y firmar varias canastas de oro, incluida la que colocaba de nuevo a los suyos por delante (24-25), aunque duró poco la alegría y al minuto 10 se llegaba con 27-25.

Un triple de Díaz daba el pistoletazo de salida al segundo cuarto y ponía el 27-28, pero a partir de ahí a san Pablos e le volvía a apagar al luz ante un rival mucho más contundente en ambas zonas y que, en apenas dos minutos, replicaba con un parcial de 7-0 que les disparaba hasta los 6 puntos de renta (34-28).

Movía fichas de nuevo Bruno Savignani en busca de un revulsivo. Los suyos debían templar nervios y cometer menos errores, sobre todo de precipitación. De entrada, lo que conseguían los burgaleses era frenar el juego interior de su rival para tratar de crecer desde atrás. Secaban el ataque de los bilbaínos que, tras el 34-30 acababan parando el partido a 6´22 para el descanso. No duraron demasiado las buenas sensaciones de San Pablo Burgos, que en seguida volvía a verse completamente superado por el rival. Lo paraba ahora Savignani, con los locales ya a 11 puntos de ventaja ante un Burgos que no defendía con orden y acababa cometiendo demasiadas faltas sin ningún sentido.

De poco servía la bronca de Savignani a los suyos. Cada internada de Surne Bilbao Basket acababa con falta de San Pablo y anotación para los locales, que a tres minutos para el descanso ganaban ya de 20 puntos (50-30).

De poco servían los cambios de táctica ni las rotaciones a Savignani, que a 2´48 para el final del cuarto sentaba a los cinco jugadores en cancha. San Pablo Burgos no encontraba la intensidad defensiva que necesitaba y su rival se iba al descanso con 19 puntos de ventaja (54-35).

Lo intentaba Bruno Savignani en la segunda parte con un quinteto inicial sorprendente, con Jackson como base y dando entrada a Juan Rubio. Y parecía que le funcionaba. Los suyos firmaban un parcial de 0-6 que les acercaba en el marcador en apenas tres minutos. No solo eso, conseguían los burgaleses que se cargase de faltas el cuadro local ahora, cometiendo la quinta en ese minuto 23 (54-41).

Parecía que Fischer le había dado algo más de empaque al juego de los burgaleses, que mostraban más garra y ganas y aguantaban en el partido ante un rival que en los primeros cinco minutos del cuarto solo habían conseguido anotar 5 puntos (59-46). Por suerte para los burgaleses, los locales andaban demasiado fallones en el lanzamiento, eso, y el acierto de Corbalán permitía a los de Savignani acercarse a 9 puntos a 3´17 para el final del cuarto (61-52).

No conseguían los burgaleses completar su remontada y un pequeño arreón de los locales dejaba de nuevo la diferencia en 13 puntos al final del tercer cuarto (73-60).

No hubo mucha más historia en los últimos diez minutos. El partido se igualó y los burgaleses consiguieron evitar que la renta local fuese a mayores, pero poca cosa más.