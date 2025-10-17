Justo: "Tenemos que seguir mejorando en ataque"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, señala que el equipo afronta una complicada salida ante el Ceuta, al que se mide este sábado, a partir de las 16.15 horas. Un equipo que está en un buen momento. De hecho, recuerda, "es el mejor equipo de las últimas seis jornadas de la categoría". No obstante, el técnico de los rojillos incide en que "el equipo tiene que seguir dando estos pasos en los que cada semana mejora, en los que seguimos estando muy cerquita de poder, a lo mejor afinando ciertos detalles, sacar los partidos adelante y a ver también si somos capaces de darle continuidad". De tal forma que sea el tercer partido consecutivo que el conjunto suma puntos.

El Ceuta está sumando cuatro partidos con la portería a cero. "Lo normal y la media de ocasiones por equipo claras, la expectativa de gol de partido muy raramente sube de uno". En este sentido, "nosotros subimos pero no fuimos capaces de tener el acierto. Pues ojalá volvamos a conseguir que el equipo a nivel defensivo transmita las sensaciones de Valladolid y de Leganés ante dos auténticos equipazos que solo fueron capaces de hacernos un gol y creo que tampoco fueron capaces de hacernos ocasiones tan claras como las que nosotros sí que hemos sido capaces de hacerle a Valladolid y a Leganés", afirmó.

Sobre mantener la portería a cero, Justo destaca que "no solo tenemos que centrarnos en la portería a cero, la portería a cero es una parte que no es sencillo dejarla porque tienes que hacer verdaderamente ejercicios perfectos durante 95 minutos para poderla dejar y después a nivel ofensivo el equipo tiene que crecer, a nivel ofensivo el equipo tiene que crecer en el fútbol combinativo". Además, el crecimiento se extiende al juego posicional, "así como es verdad que noto que crecen las transiciones, cada vez las lanzamos mejor, cada vez damos sensación de más peligro".

No obstante, el Ceuta es un equipo diferente, "dominador en su campo, que le gusta mucho tener la pelota, hacer posiciones largas, tiene muchísima movilidad". Un equipo al que Justo conoce bien de los últimos enfrentamientos en la temporada pasada. Por ello, abogó por seguir "mejorando en ataque, tenemos que darle continuidad a lo que estamos ahora ya haciendo bien en defensa, entendiendo que desde la portería cero es donde va a crecer este club deportivo mirandés y sumar acierto".

Es un rival, según Juste, que mantiene una continuidad y un bloque principal muy parecido en los últimos tres años, con un técnico que "tiene claro qué es lo que quiere de su equipo y cuál es el camino por el que quiere ir para conseguir los resultados". A eso se suma la llegada de futbolistas con experiencia en Primera y en Segunda División y lo hace "un equipo realmente duro, realmente competitivo, pero como son todos en esta Liga".

Justo incide en que "nos tenemos que centrar es en los nuestros, en el Mirandés, en nuestro equipo que también tiene muy buenas cosas, que cada vez estamos compitiendo mejor los partidos, cada vez estamos más cerca de tener la sensación de que ganamos en cualquier escenario ante cualquier rival, que estamos en el partido".

Sobre la idea del equipo que quiere, Justo recuerda que la tiene clara desde que firmó por los jabatos. "El Mirandés que quiere Fran Justo cada vez se acerca más, el Mirandés que quiere Fran Justo es un Mirandés que sea capaz de ir fuera de casa a estadios complicadísimos y ser capaz de competir, ser capaz de estar cerca de ganar el partido, ser capaz de puntuar, que esto ya lo estamos consiguiendo".

Es consciente de que el "tiempo que tenemos es el que tenemos tenemos que buscar el rendimiento inmediato y tenemos que conjugar esto con seguir desarrollando, el equipo seguro que cada semana que pasa vamos a ver un equipo más completo en todas las facetas del juego".

Lesión grave de Pablo Pérez

Las peores noticias sobre el alcance de la lesión de Pablo Pérez se confirmaron. Según el parte médico facilitado por el club, el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que se perderá lo que resta de temporada. El jugador se someterá a una operación en los próximos días.