El Grupo Ureta Tizona Burgos quiere reencontrarse con la victoria en Oviedo

El Grupo Ureta Tizona Burgos quiere sacudirse las dos derrotas consecutivas en el campeonato con una visita este sábado al Oviedo -nuevo Palacio de los Deportes, a las 19.00 horas-, equipo que aún no conoce la victoria en la Primera FEB.

ras dos jornadas consecutivas fuera del Principado, los de Javi Rodríguez se reencontrarán con su afición en el nuevo Palacio de los deportes de Oviedo tras mudarse del icónico Pumarín. En la jornada inaugural, que coincidía con el estreno en competición del nuevo pabellón, los asturianos cayeron por 87 a 101 contra Movistar Estudiantes. Sus dos salidas, ante Leyma Coruña y Grupo Caesa Seguros F.C. Cartagena, se saldaron con resultados de 87 a 72 en Galicia y de 82 a 78 en la Región de Murcia.

En la previa del encuentro, Jordi Juste ha valorado la dificultad que va a tener el encuentro pese al complicado inicio que han tenido los ovetenses. “Han competido muy bien y han tenido momentos muy buenos. Saben a lo que juegan y van a ser un rival muy peligroso”.

Jordi ha incidido en la importancia que tiene aumentar la intensidad en la defensa. “Hay que limitar mucho los porcentajes del rival y tenemos claro cómo tenemos que hacerlo. Sabemos lo que tenemos que mejorar y hay que ponerlo en práctica”.

Sobre el estado de la plantilla, no va a poder disponer de todos sus efectivos debido a la lesión de Felix Terins que le mantiene alejado de las canchas por el momento. “Tuvo un problema muscular contra Melilla y con las lesiones musculares no se pueden avanzar los plazos”. El Oviedo, aunque no ha tenido un buen comienzo de temporada, la plantilla está muy compensada y puede generar peligro por muchos lados diferentes, por lo que la defensa jugará un papel crucial a la hora de decantar el choque para un lado o para otro.

Su principal referente en ataque hasta el momento está siendo el recién llegado Gregory Alden Parham II, con 19 puntos de media. En la primera jornada sorprendió a toda la liga con los 32 puntos (con 40 de valoración) que cosechó ante el conjunto colegial. La amenaza también puede llegar desde la posición de alero con Calvin Hermanson y el italiano Federico Copes.