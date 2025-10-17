Duelo clave para el UBU San Pablo Burgos 2031 para seguir en la zona alta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 asume este domingo 19 de octubre una nueva prueba de fuego, y viajará hasta suelo navarro para enfrentarse al Anaitasuna en la sexta jornada de la División de Honor Plata.

Tras la victoria en El Plantío ante el Club Balonmano Alcobendas (33-27), los de Jorge Berzosa llegan a este encuentro en gran forma, situándose los segundos en la clasificación con cuatro victorias a la espalda y solo una derrota.

El rival de este duelo será un histórico del balonmano nacional. El Anaitasuna, recién descendido de ASOBAL, aún no ha conseguido encontrar la regularidad en su regreso a la categoría de plata, y actualmente ocupa la décima posición en la tabla, tras encadenar tres derrotas consecutivas, lo que le coloca en una situación incómoda y con la necesidad de reaccionar cuanto antes.

El conjunto cidiano es consciente de esto, y por ello los de Burgos saldrán al 40x20 enfocados en hacer su juego y desarmar a la defensa navarra. También deben prestar especial atención a la plantilla de su contrincante, que pese a la juventud de sus jugadores, destacan por su gran nivel. Tampoco hay que olvidar a aquellos que ya compitieron en la Liga ASOBAL y aportan un plus competitivo al grupo.

Los de orillas del Arlanzón llegan a este partido sabiendo que será complicado, tanto por la calidad de su contrincante, como por el hecho de jugar al abrigo de su afición, en un pabellón donde Anaitasuna buscará crecerse y mostrar su mejor versión.

Por ello, los de Burgos deberán poner todos sus esfuerzos por llevarse los dos puntos, ya que saben que una victoria en Pamplona no solo les permitirá seguir en lo alto de la tabla, sino también dar un golpe de autoridad a uno de sus grandes rivales esta temporada.

El técnico del equipo burgalés, Jorge Berzosa, señala que “Anaitasuna es un rival importante por la zona alta de la clasificación. Va a ser un partido especialmente duro porque ha empezado de forma dubitativa".

Precisamente, avisa, "ha perdido los tres últimos encuentros y va a salir especialmente enrabietado y con ganas de hacer las cosas bien. Tiene una plantilla muy joven, pero de mucha calidad”.