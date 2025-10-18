El Mirandés sigue sin encontrar el camino

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés volvió a marcharse de vacío en su visita al Alfonso Murube, donde cayó por 2-0 ante un AD Ceuta en plena racha ascendente. Los rojillos, que no ganan desde la jornada 4, siguen hundidos en la zona baja de la tabla y vieron cómo un error temprano condicionaba de nuevo su plan de partido. José Matos y Konrad de la Fuente firmaron los goles de un equipo local que prolonga su buena dinámica —cinco encuentros sin perder— y que apenas sufrió para doblegar a un Mirandés sin reacción.

El choque no pudo empezar peor para los de Fran Justo. Apenas se habían cumplido cinco minutos cuando un resbalón de Hugo Novoa, en una acción sin aparente peligro, abrió el camino del primer gol. El balón quedó suelto en el costado izquierdo y José Matos, con un potente zurdazo cruzado, batió a Juan Palomares. El 1-0 desató la euforia en el Alfonso Murube y dejó tocado a un Mirandés que volvió a verse a contracorriente antes de asentarse siquiera sobre el césped.

El golpe inicial dio alas al Ceuta, que salió con el empuje de un equipo que cree en su momento. Aprovechando la velocidad por banda izquierda —la misma por la que llegó el gol—, los de José Juan Romero insistieron una y otra vez, poniendo en aprietos a una zaga rojilla que sufría para cerrar espacios y mantener la compostura.

Con el paso de los minutos, el Mirandés logró asentarse en el encuentro. Ajustó líneas, trató de imponer algo de calma con posesiones más largas y consiguió equilibrar el juego ante un Ceuta que, pese a mantener su vocación ofensiva, redujo ligeramente su ritmo inicial. En el minuto 30 llegó la primera oportunidad destacable para los burgaleses: una falta en la frontal del área ejecutada por Marino. Sin embargo, su disparo se estrelló en la barrera y se marchó a córner, en lo que fue más una declaración de intenciones que una amenaza real para la portería local.

La esperanza rojilla duró poco. En el minuto 37, el Ceuta golpeó de nuevo. Un pase al espacio dejó vendidos a los dos centrales del Mirandés, superados por la velocidad de Konrad de la Fuente. El canterano del Barcelona se coló entre ambos defensas, encaró a Juan Palomares, lo regateó con frialdad y marcó a placer el 2-0. Otro duro golpe para un Mirandés que veía cómo sus errores defensivos, una vez más, le penalizaban con dureza.

El gol envalentonó aún más al Ceuta, que rozó el tercero poco antes del descanso. Una buena jugada combinativa por el costado izquierdo terminó con un balón peligroso al área pequeña que Mario Fernández estuvo a punto de empujar a la red. Solo la intervención providencial de Bauzá, que llegó para cortar in extremis, evitó el tanto. Con esa acción se llegó al descanso, con el marcador reflejando un 2-0 que hacía justicia a la superioridad local.

Tras el paso por vestuarios, el Ceuta salió de nuevo mejor. Controló la posesión y generó las primeras ocasiones de peligro, demostrando que no estaba dispuesto a dejar escapar el triunfo. En el minuto 52, Aisar se plantó solo ante Juan Palomares tras una buena acción de Konrad, pero su disparo, cruzado en exceso, se marchó fuera por poco. Apenas unos minutos después, Marcos Fernández perdonó el tercero tras un gran pase de Aisar al corazón del área. El catalán remató con todo a favor, pero el balón se fue alto.

El acoso local se intensificó por momentos. El Ceuta llegaba una y otra vez con peligro, obligando a Palomares a intervenir en varias ocasiones para evitar que la diferencia fuera mayor. Los rojillos resistían como podían, sin encontrar la manera de frenar el ímpetu caballa.

A partir del minuto 70, el Mirandés intentó reaccionar con más posesión y adelanto de líneas. Los de Fran Justo trataban de tener más presencia en campo rival, pero la falta de profundidad y de ideas claras volvía a ser su gran lastre. Los centros al área no encontraban rematador y los intentos desde fuera del área apenas inquietaban a la defensa ceutí, firme y bien ordenada.

No fue hasta el minuto 78 cuando llegó la primera gran ocasión del Mirandés en la segunda parte. Etienne Eto’o cazó un balón suelto dentro del área y, tras un buen control, disparó con intención. Sin embargo, su chut se marchó desviado, desperdiciando la oportunidad de reengancharse al partido. Fue el único destello ofensivo de los rojillos, demasiado poco para un encuentro en el que siempre fueron a remolque.

En los últimos minutos, el Mirandés apretó a la desesperada, buscando un gol que les metiera en el partido, pero el Ceuta se mantuvo firme. La zaga local, bien plantada y sin apenas fisuras, desbarató cualquier intento de aproximación visitante. Los burgaleses lo intentaron por dentro, por fuera, con centros laterales y jugadas a balón parado, pero sin éxito.

El pitido final confirmó una derrota clara: 2-0 y sensaciones preocupantes para un Mirandés que no logra dar con la tecla lejos de Anduva. El Ceuta, en cambio, prolongó su dulce momento, encadenando su sexto partido consecutivo sin perder y confirmando que su buen inicio de temporada no es casualidad.

Los de Fran Justo, por su parte, siguen sin encontrar el camino y se marchan del norte de África con la frustración de un equipo que, pese a su esfuerzo, nunca dio la impresión de poder cambiar el rumbo del encuentro.

AD CEUTA FC - CD MIRANDÉS, 2-0

AD Ceuta FC: Guillermo Vallejo; José Matos, Youness Lachhab, Carlos Hernández, Aisar Ahmed (Salvi Sánchez, 73´), Jose Luis Zalazar (Yann Bodiger, 73´), Marcos Fernandez (Samuel Obeng, 88´), Diego González, Rubén Díez (Aboubacar Bassinga, 73´), Koné Kialy (Konrad de la Fuente, 30´) y Anuar Mohamed.

CD Mirandés: Juan Palomares; Hugo Novoa, Martin Pascual, Alberto Mari (Etiene Eto´o Pineda, 67´), Pablo Perez, Ismael Barea (Iker Varela, 46´), Marino Illescas (Thiago Helguera, 68´), Juan Gutiérrez, Iker Córdoba (Fernando Medrano, 73´), Rafel Bauza y Salim El Jebari (Carlos Fernández, 68´)

GOLES: 1-0 (5´) José Matos. 2-0 (37´) Konrad de la Fuente.

ÁRBITRO: Miguel González (Colegio asturiano). Tarjetas amarillas a los locales Rubén Díez, Anuar Mohamed. Al visitante Rafael Bauza

CAMPO: Estadio Municipal Alfonso Murube