El Grupo Ureta Tizona Burgos encadena una nueva derrota

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos sufrió un serio correctivo en su visita a Oviedo, donde acabó cayendo ante un Alimerka Oviedo Baloncesto que no había ganado todavía, pero que se encontró con Hermanson y el debutante Townes para acabar con las esperanzas de un Tizona demasiado fallón que peleó hasta el tercer cuarto, pero que en los últimos diez minutos no dio nunca la sensación de poder ganar el partido.

Comenzó el encuentro con un Alimerka Oviedo Baloncesto muy metido en el partido, defendiendo con todo para no dejar a Grupo Ureta Tizona Burgos jugar a lo que ellos querían. Trataban desde el inicio los de Jordi Juste de meter velocidad a su juego, pero lo impedían los locales en unos primeros cinco minutos de partido en los que cada canasta costaba sangre, sudor y lágrimas. Aún así, conseguían los burgaleses abrir una pequeña brecha de 4 puntos (3-7), pero duró poco la alegría. Los Ovetenses seguían creciendo desde atrás y tardaban poco en neutralizar la renta visitante para llevar el partido a la máxima igualdad. Así, a partir de ese tercer minuto de partido, las alternancias en el luminoso se convirtieron en una constante que se prolongó hasta el minuto 8, cuando una defensa demasiado lenta de los visitantes permitía a Oviedo colocarse con una máxima ventaja de 3 puntos (16-13).

Conseguía Burgos por momentos meter cierta velocidad al partido con balones largos, de canasta a canasta, y aunque tuvo que esperar hasta el último suspiro del primer cuarto, conseguían los visitantes devolver la igualdad al luminoso con una canasta de Totte Alonso (17-17). La superioridad en el rebote de los de Juste les estaba permitiendo mantenerse en el partido pese a que durante muchos minutos cometieron demasiadas imprecisiones los burgaleses.

No comenzaron bien las cosas para los de Jordi Juste en el segundo cuarto. Grupo Ureta Tizona Burgos no leyó bien el partido y en menos de un minuto y medio había cometido cuatro personales ya, incluida la tercera de Parrado. Por suerte para los visitantes, Alimerka Oviedo fallaba demasiado desde la línea de tiros libres, lo que le impidió abrir brecha en el electrónico ante un rival que, cuando más lo necesitaba, se encontraba con una genialidad de Totte Alonso para mantenerles en partido (26-24, minuto 14).

Pero no conseguían los visitantes cambiar la dinámica del partido. Los ovetenses buscaban el contacto en cada acción y pese a sus fallos en el lanzamiento libre metían en muchos problemas a un rival que cada vez se precipitaba más y cometía más errores, permitiendo a su rival colocarse con una máxima renta de seis puntos a falta de 4 minutos para el descanso, obligando a Jordi Juste a parar el partido en busca de soluciones (31-25). A la vuelta, sin embargo, lo que llegaba era un triple de los locales para poner el 34-25. Mientras, Tizona se desesperaba y no le salía nada a los burgaleses, aunque conseguía templar nervios, corregir errores y reducir diferencias desde el triple, con pases más claros que le permitían irse al descanso con ´solo´ dos puntos de desventaja (36-34).

Seguían las numerosas perdidas de balón de unos y otros en el inicio del tercer cuarto, pero la mayor fluidez del juego ahora de los burgaleses permitía a Arnau Parrado colocar a los suyos por delante después de 3 minutos y medio (39-41). La intensidad era máxima ahora, y pese a que seguían los fallos, el ritmo aumentaba en un choque que ninguno de los dos equipos conseguía decantar a su favor aunque Lobaco, de tres, volvía a colocar a los locales con cuatro puntos de renta a 4 minutos para el final del cuarto (50-46). Le salía ahora todo a Alimerka Oviedo, que incluso veía cómo Parham firmaba su primera canasta en juego, de tres, para poner a los suyos con más siete y obligar a Jordi Juste a parar el partido (53-46).

No conseguía el técnico de grupo Ureta Tizona Burgos frenar ahora el juego de los locales y Oviedo seguía abriendo brecha para irse hasta una máxima de 11 puntos ante un rival que se atascaba ataque tras ataque (59-48, minuto 27).

Apretaba Tizona Burgos, que apenas conseguía reducir la diferencia antes del final del cuarto (63-55).

No levantaba el vuelo Grupo Ureta Tizona Burgos, que lo intentaba tirando de individualidades para tratar de meterse en el partido, pero no encontró soluciones. Alimerka Oviedo cada vez parecía más cómodo en la pista, con Townes y Hermanson brillando con luz propia para certificar el triunfo de los locales ante un Burgos que no dio nunca la sensación de poder remontar este encuentro.

ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 93-80

Alimerka Oviedo Baloncesto: Duscak (7), Hermanson (25), Nwaokorie (6), Cosialls (7), Lobaco (6). También jugaron: Townes (16), Faure (8), Parham (9), Copes (3), Shelist (6).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (8), Parrado (17), Vila (4), Gabriel Gil (7), Huelves (6). También jugaron: Zidek (7), Brown-Ferguson (1), Totte Alonso (9), Seoane (6), Jofresa (9), Ayoze Alonso (6).

PARCIALES

Primer Cuarto: 17-17

Segundo Cuarto: 19-17 (36-34)

Tercer Cuarto: 27-21 (63-55)

Cuarto Cuarto: 30-25

ÁRBITROS: Juan P. Morales Gª-Alcaide (Colegio madrileño), Juan Gabriel Carpallo Miguélez (Colegio castellano leonés) y Sergio Del Val Nuño (Colegio castellano leonés).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Palacio de los Deportes.